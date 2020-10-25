Какие команды чаще всего играли с российскими клубами в еврокубках?

Оказывается, есть целых семь клубов, с которыми российские команды сыграли 15 матчей и больше. Сегодня я представляю вам этот список.

7 место. ”Ливерпуль”

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Матчи: 15

Выигрыши: 4

Ничьи: 3

Поражения: 8

Разница мячей: 15-29

Наверняка в памяти у многих засело последнее поражение ”Спартака” от ”Ливерпуля”. Но, оказывается, матчей с этим английским клубом набралось предостаточно. Правда, исход их был часто печален.

6 место. ”Порту”

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Матчи: 16

Выигрыши: 3

Ничьи: 4

Поражения: 9

Разница мячей: 14-28

Тоже статистика не ахти. Хотя ”Порту” вроде как и не относится к числу грандов.

5 место. ”Андерлехт”

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Матчи: 16

Выигрыши: 8

Ничьи: 3

Поражения: 5

Разница мячей: 28-23

”Андерлехт” — это единственный клуб из сегодняшнего списка, с которым баланс встреч складывается пока в пользу российских футболистов. А мне больше других помнится победа ”Локомотива” в Брюсселе со счётом 5:1.

4 место. ”Бавария”

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Матчи: 18

Выигрыши: 3

Ничьи: 4

Поражения: 11

Разница мячей: 17-44

С ”Баварией” чаще других играл ”Спартак”. А впервые эти клубы встретились ещё в Лиге чемпионов сезона 1994-1995. Помните?

3 место. ”Интер”

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Матчи: 18

Выигрыши: 3

Ничьи: 4

Поражения: 11

Разница мячей: 22-28

С ”Интером” статистика такая же, как с ”Баварией”, только разница мячей лучше. Вспоминаю разгром миланской команды ”Локомотивом”, 3:0. Да, были времена…

2 место. ”Реал”

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Матчи: 18

Выигрыши: 6

Ничьи: 3

Поражения: 9

Разница мячей: 22-34

Совсем недавно цска дважды обыграл ”Реал” в Лиге чемпионов. Удачно играл с испанцами и ”Спартак”. Но вот общая статистика матчей опять не в пользу россиян.

1 место. ”Бенфика”

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Матчи: 18

Выигрыши: 8

Ничьи: 2

Поражения: 8

Разница мячей: 23-24

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