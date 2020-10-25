Какие команды чаще всего играли с российскими клубами в еврокубках?
Футбольный блогер RusDelfi решил добавить немного статистики в свой блог и составил рейтинг команд, которые чаще всего боролись с российскими за еврокубок. Получился топ-7!
Футбольный блогер RusDelfi решил добавить немного статистики в свой блог и составил рейтинг команд, которые чаще всего боролись с российскими за еврокубок. Получился топ-7!
Оказывается, есть целых семь клубов, с которыми российские команды сыграли 15 матчей и больше. Сегодня я представляю вам этот список.
Матчи: 15
Выигрыши: 4
Ничьи: 3
Поражения: 8
Разница мячей: 15-29
Наверняка в памяти у многих засело последнее поражение ”Спартака” от ”Ливерпуля”. Но, оказывается, матчей с этим английским клубом набралось предостаточно. Правда, исход их был часто печален.
Матчи: 16
Выигрыши: 3
Ничьи: 4
Поражения: 9
Разница мячей: 14-28
Тоже статистика не ахти. Хотя ”Порту” вроде как и не относится к числу грандов.
Матчи: 16
Выигрыши: 8
Ничьи: 3
Поражения: 5
Разница мячей: 28-23
”Андерлехт” — это единственный клуб из сегодняшнего списка, с которым баланс встреч складывается пока в пользу российских футболистов. А мне больше других помнится победа ”Локомотива” в Брюсселе со счётом 5:1.
Матчи: 18
Выигрыши: 3
Ничьи: 4
Поражения: 11
Разница мячей: 17-44
С ”Баварией” чаще других играл ”Спартак”. А впервые эти клубы встретились ещё в Лиге чемпионов сезона 1994-1995. Помните?
Матчи: 18
Выигрыши: 3
Ничьи: 4
Поражения: 11
Разница мячей: 22-28
С ”Интером” статистика такая же, как с ”Баварией”, только разница мячей лучше. Вспоминаю разгром миланской команды ”Локомотивом”, 3:0. Да, были времена…
Матчи: 18
Выигрыши: 6
Ничьи: 3
Поражения: 9
Разница мячей: 22-34
Совсем недавно цска дважды обыграл ”Реал” в Лиге чемпионов. Удачно играл с испанцами и ”Спартак”. Но вот общая статистика матчей опять не в пользу россиян.
Матчи: 18
Выигрыши: 8
Ничьи: 2
Поражения: 8
Разница мячей: 23-24
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