Как заканчивали карьеру обладатели ”Золотого мяча”. Жан-Пьер Папен

Этой статьей я начинаю цикл воспоминаний о футболистах, которые стали обладателями ”Золотого мяча” в 90-е годы. Мне интересно это время, да и игроки были незаурядные. Поэтому предлагаю вместе со мной окунуться в эту приятную бездну.

Начинаем с 1991 года — в этом году лучшим футболистом по мнению журналистов стал француз Жан-Пьер Папен.

В это время марсельский ”Олимпик” стабильно становился чемпионом Франции, а Папен в течение пяти турниров подряд завоёвывал титул лучшего бомбардира турнира. Но, конечно, не за это дают ”Золотой мяч” — ключевым фактором, очевидно, стало выступление ”Олимпика” в Кубке европейских чемпионов.

Параллельно Жан-Пьер играл и за сборную Франции, где в итоге в 54 матчах забил 30 раз.

После сверхудачного сезона в 1992 году Папен переходит в ”Милан”. Бомбардир по-прежнему в строю: 40 раз выйдя на поле, он забил 18 мячей — почти в каждом втором своём матче. С ”Миланом” француз выигрывает два чемпионата Италии, а в 1994 году — и Лигу Чемпионов. Впрочем, выступления за ”россонери” можно назвать финальной точкой карьеры. Да, в 1994 году Папен перешёл в ”Баварию”, но здесь за два года забил лишь трижды.

Вы можете возразить: вернувшись во Францию, Жан-Пьер Папен показал хорошую статистику в ”Бордо”: 55 игр, 22 гола. И я даже соглашусь, просто ”Бордо” при всём к нему уважении — всё же шаг назад. Ну а затем был и вовсе ”Генгам”, где Папен сыграл 10 игр и забил трижды.

В 1999 году Жан-Пьер уходит из ”Генгама” и названия всех остальных клубов вряд ли что-то скажут неискушенному болельщику. Я всё же перечислю их из приличия: ”Сен-Пьерруаз”, ”Кап Ферре” (в этой команде Папен много играл и забивал), ”Бассен д’Аркашон”, ”Фактюр Бигано”.

Параллельно делая последние шаги по футбольному полю, Папен стал накручивать километры и около зелёного прямоугольника — в качестве тренера. Ещё в 2004 году его предпоследний клуб ”Бассен д’Аркашон” был для Жан-Пьера одновременно и лебединой песней, и площадкой для первых экспериментов.

Затем были куда более известные команды: ”Страсбур”, ”Ланс” и ”Шатору”. В 2014-2015 Папен вновь заглянул в почти уже родной ”Бассен д’Аркашон”, ну а сегодня он тренирует ”Шартр”, клуб третьего дивизиона.