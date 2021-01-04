Как заканчивали карьеру обладатели ”Золотого мяча”. Ривалдо

Сегодня вспомним Ривалдо, обладателя ”Золотого мяча” в 1999 году. Бразилец запомнился не только яркой игрой, в его карьере был один весьма примечательный факт. Об этом — ниже.

Итак, на дворе 1999 год. Чемпионатов мира и Европы не было — часто именно по выступлению на крупных турнирах среди сборных оценивают вклад игроков в завоевание титулов. А Лигу чемпионов в этом сезоне выиграл ”Манчестер Юнайтед”. Так почему же лучшим по версии журналистов стал Ривалдо, представляющий ”Барселону”?

В 1998 году ”Барса” попала в ”группу смерти”: вместе с ”МЮ” и ”Баварией”, четвёртой командой был датский ”Брондбю”. В такой компании ”Барселона” стала лишь третьей и в плей-офф не попала. Зато попутно каталонцы бодрой поступью шагали по национальному чемпионату. Заняв первое место по итогам 19-го тура, они уже никому его не отдали, а ставший вторым ”Реал” отстал в итоге на 11 очков. В атаке ”Барселоны” солирует Ривалдо: за сезон он забил 24 мяча и лишь один гол уступил Раулю. Так что, учитывая перманентно высокое внимание к чемпионату Испании, симпатию к Ривалдо увидеть можно.

Ну а кроме того, летом проходит Кубок Америки, который выигрывает Бразилия, по ходу турнира одерживая победы во всех матчах. И здесь солирует Ривалдо, в финале делая дубль.

С ”Барселоной” связано лучшее время в карьере бразильца. За шесть лет в столице Каталонии он отличился 86 раз. Тем неожиданнее стало расставание — конфликт с тренером, известная ситуаци

В 2002 году Ривалдо переходит в ”Милан”. Неплохая игра в течение сезона, но всего пять забитых мячей и на пути следующий клуб — ”Крузейро”. Там Ривалдо опять на виду, но новый поворот ещё более необычен — Греция. Сначала ”Олимпиакос”, потом ”АЕК”, Ривалдо в 2008 году исполняется уже 36 лет, но заканчивать карьеру он не собирается.

В том же 2008 году приключилась и вовсе занятная история. Ривалдо заключает контракт с… узбекским ”Бунедкором”. Помните такой примечательный факт? Это, кстати, было неплохое время: бразильский легионер забивал почти в каждом втором матче.

Попутно Ривалдо стал президентом бразильского клуба ”Можи-Мирин”, именно в этой команде он, можно сказать, начинал свою карьеру. В 2011 году Ривалдо ещё и играет за ”Можи-Мирин”, продолжая забивать. В 2013 году Ривалдо подписывает контракт с ”Сан-Каэтано” — в 40 лет! Правда, до конца отработать трудовой договор не получается: беспокоят проблемы с коленом, Ривалдо перестал забивать. Но играть-то хочется!