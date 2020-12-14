14.12.2020, 13:59

Как заканчивали карьеру обладатели ”Золотого мяча”: путь Зинедина Зидана


EST
Как заканчивали карьеру обладатели ”Золотого мяча”: путь Зинедина Зидана
Keystone Press Agency

Футбольный блогер RusDelfi продолжает рассказывать о легендарных футболистах и их карьере. Сегодня перед нами звездная история Зинедина Зидана — на данный момент тренера "Реала".

Сегодня речь пойдёт о том, кого вы прекрасно знаете и помните. Но никуда не деться, 1998-й год я пропустить не могу. Именно в это время ”Золотой мяч” отдали французу алжирского происхождения по имени Зинедин Зидан.

Конечно, Зидан был и остаётся на слуху. Тем интереснее будет вспомнить, как он заканчивал свою карьеру игрока. Я, к примеру, уже и забыл, когда это было. Спойлер: давно.

В 1996 году Зинедин переходит в ”Ювентус”. Именно туринский клуб станет первой важной вехой на пути алжирского француза. Лига чемпионов, Межконтинентальный кубок, дважды чемпионат Италии — хороший набор за два года, не так ли? И именно будучи в составе ”Юве” в 1998 году Зидан становится обладателем ”Золотого мяча”.

Читайте также:

Впрочем, немалый вес в этой победе имеет триумф сборной Франции на Чемпионате мира. Феерический финал против Бразилии и дубль Зидана вы должны помнить! Кажется, выбора не было: в это время нет футболиста сильнее и ярче Зинедина.

А до окончания карьеры было ещё далеко. В 2001 году Зидан становится игроком мадридского ”Реала”. Найдя себя в составе ”сливочных”, француз продолжает коллекционировать большие победы. Чемпионат и кубок Испании, вновь — Лига чемпионов. В ”Реале” играют одновременно Роналдо, Рауль, Луиш Фигу и Дэвид Бекхэм, но Зидан всё равно стоит особняком.

Наконец, в год своего 34-летия, в 2006-м, Зинедин Зидан объявил о том, что заканчивает карьеру игрока. Но прежде нужно непременно постараться выиграть ещё один трофей со сборной Франции — Чемпионат мира.

Французы начали тяжело. Ничья с Швейцарией 0:0. Затем с Южной Кореей — 1:1. В третьем туре победа над Того со счётом 2:0 выводит сборную Франции в плей-офф, но специалисты прочат возрастной команде быстрый вылет. Тем более что впереди матч с Испанией. Но в этом матче Зинедин Зидан — капитан сборной Франции — ведёт команду за собой, забивает сам и испанцы повержены — 1:3. В четвертьфинале соперник ещё серьёзнее — Бразилия. Но Зидан отдаёт на Анри, тот забивает — и Франция уже в полуфинале! Зинедин снова один из лучших, снова забивает и французы выигрывают и этот матч! Наконец, финал против Италии вы тоже хорошо помните — его сборная Франции проиграла. Несмотря на это. Зидан был признан лучшим игроком турнира — достойное завершение прекрасной карьеры!

Дальнейший путь Зидана стандартен — тренерская работа. Но и здесь Зинедин продолжает собирать титулы. В первый же год — Лига чемпионов! В следующем сезоне — победы в чемпионате Испании и вновь в Лиге чемпионов. Наконец, в 2018 году — третья победа в главном европейском клубном турнире подряд!

Интересно, что как тренер ”Реала” Зидан стал обладателем нескольких, скажем так, неочевидных рекордов. Кроме всевозможных трофеев, которые удалось выиграть его команде, он также, например, заполучил наибольшее количество титулов, тренируя команду на протяжении ста матчей — семь. Кроме того, его ”Реал” потерпел наименьшее число поражений — всего восемь! Кроме того, в активе Зидана-тренера самая продолжительная беспроигрышная серия в истории ”Реала”, рекордных четыре трофея за сезон и прочее, прочее, прочее.

Прочитать другие блоги можно ЗДЕСЬ.

Если вы ведете свой блог (или влог) на любую тему в одной из соцсетей и вы хотите больше просмотров и подписчиков — просто заполните ЭТУ ФОРМУ (в ней вы можете дать ссылку на имеющийся блог и кратко описать его). Если у вас еще нет блога, но есть желание его открыть, то тем более welcome.

Читайте также: