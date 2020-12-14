Как заканчивали карьеру обладатели ”Золотого мяча”: путь Зинедина Зидана

Сегодня речь пойдёт о том, кого вы прекрасно знаете и помните. Но никуда не деться, 1998-й год я пропустить не могу. Именно в это время ”Золотой мяч” отдали французу алжирского происхождения по имени Зинедин Зидан.

Конечно, Зидан был и остаётся на слуху. Тем интереснее будет вспомнить, как он заканчивал свою карьеру игрока. Я, к примеру, уже и забыл, когда это было. Спойлер: давно.

В 1996 году Зинедин переходит в ”Ювентус”. Именно туринский клуб станет первой важной вехой на пути алжирского француза. Лига чемпионов, Межконтинентальный кубок, дважды чемпионат Италии — хороший набор за два года, не так ли? И именно будучи в составе ”Юве” в 1998 году Зидан становится обладателем ”Золотого мяча”.

Впрочем, немалый вес в этой победе имеет триумф сборной Франции на Чемпионате мира. Феерический финал против Бразилии и дубль Зидана вы должны помнить! Кажется, выбора не было: в это время нет футболиста сильнее и ярче Зинедина.

А до окончания карьеры было ещё далеко. В 2001 году Зидан становится игроком мадридского ”Реала”. Найдя себя в составе ”сливочных”, француз продолжает коллекционировать большие победы. Чемпионат и кубок Испании, вновь — Лига чемпионов. В ”Реале” играют одновременно Роналдо, Рауль, Луиш Фигу и Дэвид Бекхэм, но Зидан всё равно стоит особняком.

Наконец, в год своего 34-летия, в 2006-м, Зинедин Зидан объявил о том, что заканчивает карьеру игрока. Но прежде нужно непременно постараться выиграть ещё один трофей со сборной Франции — Чемпионат мира.

Французы начали тяжело. Ничья с Швейцарией 0:0. Затем с Южной Кореей — 1:1. В третьем туре победа над Того со счётом 2:0 выводит сборную Франции в плей-офф, но специалисты прочат возрастной команде быстрый вылет. Тем более что впереди матч с Испанией. Но в этом матче Зинедин Зидан — капитан сборной Франции — ведёт команду за собой, забивает сам и испанцы повержены — 1:3. В четвертьфинале соперник ещё серьёзнее — Бразилия. Но Зидан отдаёт на Анри, тот забивает — и Франция уже в полуфинале! Зинедин снова один из лучших, снова забивает и французы выигрывают и этот матч! Наконец, финал против Италии вы тоже хорошо помните — его сборная Франции проиграла. Несмотря на это. Зидан был признан лучшим игроком турнира — достойное завершение прекрасной карьеры!