Как заканчивали карьеру обладатели ”Золотого мяча”. Марко ван Бастен
Футбольный блогер RusDelfi продолжает серию публикаций о том, как звезды мирового футбола "отходили от дел". На этот раз настала очередь Марко ван Бастена.
Футбольный блогер RusDelfi продолжает серию публикаций о том, как звезды мирового футбола "отходили от дел". На этот раз настала очередь Марко ван Бастена.
Продолжаем разговор об обладателях ”Золотого мяча” 90-х. Мне стало интересно, что стало с этими футболистами после получения престижной награды и как дальше развивалась карьера. Сегодня вспоминаем 1992-й год и Марко ван Бастена.
Удивительно по нынешним временам, но в карьере знаменитого голландца были всего два клуба, ”Аякс” и ”Милан”. Причём трофеи завоёвывал в обеих командах, как командные, так и личные. Например, с ”Аяксом” он стал чемпионом страны трижды, с ”Миланом” — четырежды. С голландским клубом выиграл Кубок обладателей кубков, с итальянским — дважды Кубок европейских чемпионов. Наконец, лучшим бомбардиром чемпионатов ван Бастен становился соответственно четыре и два раза.
И лишь ”Золотой мяч” Марко трижды получил, выступая за ”Милан”. Впервые это случилось в 1988 году, когда Нидерланды обыграли в финале Чемпионата Европы сборную СССР. Помните тот гол в ворота Дасаева? Не нашлось равных ван Бастену и в следующем, 1989 году.
А нас больше интересует 1992-й год, когда голландец в третий раз получил заветную награду. В это сложно поверить, но свой последний матч Марко ван Бастен сыграл уже в мае 1993-го, в финале Лиги чемпионов. В тот день ”Милан” проиграл и матч, и турнир, и ван Бастена.
Контракт голландца с миланским клубом истёк лишь летом 1995 года. Все болельщики — а возможно, и сам Марко — ждали продолжения. Но травма, полученная почти десять лет назад, всё же дала о себе знать. Игроцкая карьера закончилась.
Ван Бастен сразу заявил, что тренером становиться не собирается. Однако уже вскоре он поступил на тренерские курсы и вся его дальнейшая тренерская карьера говорит нам о том, что это было не зря. Первым местом его работы стала молодёжная команда ”Аякса”, а уже следующим — в 2004 году — сборная Нидерландов.
Это было интересное время, но никаких весомых достижений сборная не добилась. На Чемпионате мира-2006 Нидерланды проиграли в 1/8 финала Португалии (0:1), а про Евро-2008 вы и так всё прекрасно знаете. Мощный старт ”оранжевых” (в группе они сокрушили французов, итальянцев и румын) прервался в четвертьфинале со сборной России. Помните?))
Дальше были ”Аякс”, ”Херенвен”, ”АЗ”, а потом работа в качестве помощника главного тренера всё в тех же ”АЗ” и сборной Нидерландов. Только до высот дотянуться так и не удалось. Пока? Возможно, вот только теперь Марко ван Бастен трудится футбольным функционером — он занимает пост технического директора ФИФА.
Вне всяких сомнений, ван Бастен — это целая эпоха мирового футбола. А чем он запомнился вам?
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