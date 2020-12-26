Как заканчивали карьеру обладатели ”Золотого мяча”. Луиш Фигу
Футбольный блогер RusDelfi продолжает рассказывать о талантливых игроках, которые в свое время получили "Золотой мяч". Как же сложилась судьба Луиша Фигу?
Футбольный блогер RusDelfi продолжает рассказывать о талантливых игроках, которые в свое время получили "Золотой мяч". Как же сложилась судьба Луиша Фигу?
Сегодня — разговор про замечательного футболиста и, пожалуй, неоднозначную личность. Обладатель ”Золотого мяча” 2000-го года — Луиш Фигу.
В начале 2000-го года Фигу играл в ”Барселоне”. За шесть лет португалец выигрывал Кубок обладателей кубков, дважды — чемпионат Испании и прочие трофеи. Он быллидером команды и одним из любимчиков среди болельщиков ”Барсы”. Но в межсезонье Луиш за рекордные тогда 37 миллионов фунтов переходит в мадридский ”Реал”. Собственно, именно поэтому фигура этого футболиста и не кажется мне однозначной. Голы, трофеи — это всё очень важно, Фигу также говорил и о семейных, и о финансовых мотивах. Я всё понимаю, но такой переход… Что скажете?
Впрочем, для отстранённых и бездушных функционеров и журналистов главный критерий — яркий футбол. Поэтому в конце 2000-го года Луиш Фигу получает свою вполне заслуженную награду. В ”королевском клубе” тогда начинается эра ”галактикос” — суперзвёзды появляются в составе постоянно. Помните?
В ”Реале” Луиш провёл пять сезонов. Это было хорошее время: две победы в чемпионате Испании, победа в Лиге чемпионов, Суперкубке и Межконтинентальном кубке. Однако, после окончания контракта Фигу перебрался в ”Интер”. На тот момент ему было 33 года.
В Италии Фигу попал в знаменательный для ”Интернационале” период. Четыре победы подряд в чемпионате Италии, один Кубок — только ещё раз выиграть Лигу чемпионов не хватило для полного набора трофеев.
В это же время со сборной Португалии Фигу едва-едва не дотягивается до титула. Сначала на домашнем Чемпионате Европы в 2004 году португальцы уступают сенсационной Греции, а через два года на Чемпионате мира в Германии команда под предводительством Фигу-капитана уступает в полуфинале сборной Франции. После этого турнира Луиш Фигу официально заканчивает свою карьеру в сборной, на тот момент обладая рекордом по количеству игр за сборную своей страны.
Ну а в 2009 году после того, как ”Интер” в очередной раз завоевал ”скудетто”, Фигу объявляет и о полноценном окончании карьеры. Через две недели Луиш в последний раз выходит на поле в матче против ”Аталанты”. Его меняют на 42-й минуте, стадион взрывается овацией и португалец уходит на покой.
Интересно, что я не увидел никакой информации по поводу того, чем Луиш Фигу занимается сейчас. Да, он часто высказывается по поводу тех или иных событий в мировом футболе, но у меня есть ощущение, что он просто живёт в своё удовольствие и выступает экспертом время от времени. Если у вас получится найти что-то — буду признателен.
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