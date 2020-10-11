Как Северная Корея играла с Южной в одной футбольной команде
Футбольный блогер RusDelfi рассказал про матч, во время которого на поле одновременно находились игроки из Южной и Северной Кореи. Это был единственный случай в истории!
Футбольный блогер RusDelfi рассказал про матч, во время которого на поле одновременно находились игроки из Южной и Северной Кореи. Это был единственный случай в истории!
Однажды в чемпионате России случилось невероятное событие. В рядовом, по большому счёту, матче ”Крылья Советов” — ”Амкар” за две минуты до конца матча на поле одновременно — причём в одной команде — находились южнокореец О Бом Сок и северокореец Цой Мин Хо.
Вообще, и футболист из Южной Кореи в нашем чемпионате, редкость. Но такого игрока я представить могу. А вот Корея Северная… разве не удивительно?!
Всё началось после того, как сборная КНДР после большого перерыва сыграла на юношеском Чемпионате мира. Это выступление заметили… в Самаре, уж не знаю, почему. И удивительная история началась.
Здесь нелишним будет вспомнить Арнольда Эпштейна, который в то время работал в пресс-службе ”Крыльев Советов” — именно он организовал переход Цоя Мин Хо. Забавно об этом говорить, но Эпштейн написал письмо Ким Чен Иру, в котором рассказал о намерении дружить с корейским народом. Особенно напирая на название клуба, в котором легко угадывается коммунистическая идеология. Смех смехом, но на письмо корейцы отреагировали, перезвонили и долго расспрашивали о городе и клубе. После этого самарская делегация съездила в Северную Корею и привезла оттуда сразу двух игроков, один из которых в итоге и оказался в одной команде вместе со своим идеологическим противником.
Цой Мин Хо неплохо играл в футбол. Именно это позволило ему быть на виду, хотя по понятным причинам северокореец был малокомпанейским. О Бом Сок был его полной противоположностью и, говорят, они друг с другом даже не общались. Впрочем, мы же про футбол?
Цой в итоге сыграл в чемпионате за ”Крылья” только те самые две минуты. В очередной раз уехав в пору межсезонья на родину, Цой Мин Хо не вернулся. Корейцы написали, что он получил травму и больше за ”Крылья” сыграть не сможет. О Бом Сок провёл в самарской команде два года и 28 раз за это время выходил на поле. А в 2010 году в составе сборной Южной Кореи поехал на Чемпионат мира, где сыграл один матч.
Важно отметить, что описанный сюжет не повторился нигде в мире. Согласитесь, об этом случае и фильм можно снять! Интересно, вспоминают ли друг друга эти ребята?
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