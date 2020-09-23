Как бы сейчас выглядела сборная Югославии по футболу
Футбольный блогер RusDelfi продолжает фантазировать на тему сборных и предположил, что было бы с футболом Югославии, если бы страна продолжила существовать.
Футбольный блогер RusDelfi продолжает фантазировать на тему сборных и предположил, что было бы с футболом Югославии, если бы страна продолжила существовать.
Сегодня у нас под прицелом очередная фантазия на тему ”что было бы, если бы…”. Я с большой ностальгией отношусь к футболу 90-х, но сегодняшняя статься отсылает к ещё более раннему периоду, когда в Европе существовала Югославия и сборная этой страны была серьёзной силой.
Предлагаю вашему вниманию основной состав сборной Югославии, если бы она существовала сейчас. Как всегда, перечень футболистов спорный, поэтому обоснованные комментарии и мнения только приветствуются!
Ян Облак
Страна: Словения
Клуб: ”Атлетико” Мадрид
Выбор в когорте вратарей есть. За Облака говорит его игра за клуб, в первую очередь. Но и в сборной он заметная фигура, хотя словенцы выступают в последнее время не очень удачно.
Александр Коларов
Страна: Сербия
Клуб: ”Рома”
Капитан сборной Сербии уже немолод, но его страсть сможет зарядить партнёров по команде.
Деян Ловрен
Страна: Хорватия
Клуб: ”Ливерпуль”
Пусть игра Ловрена в ”Ливерпуле” небезошибочна, в сборной его место в составе сомнению не подвергалось.
Никола Максимович
Страна: Сербия
Клуб: ”Наполи”
Максимович небезгрешен, как и любой защитник. Но всё-таки выбор в защите сборной Югославии не очень велик, поэтому возьмём Николу.
Шиме Врсалько
Страна: Хорватия
Клуб: ”Атлетико” Мадрид
Шиме тоже немолод, наверное, ему потребуется молодой дублёр. Но ”серебро” чемпионата мира говорит само за себя.
Иван Ракитич
Страна: Хорватия
Клуб: ”Барселона”
Серебряный призёр последнего чемпионата мира по праву занимает место в полузащите сборной Югославии.
Иван Перишич
Страна: Хорватия
Клуб: ”Бавария”
За Перишича — и уровень клуба, и игра за сборную.
Сергей Милинкович-Савич
Страна: Сербия
Клуб: ”Лацио”
Сделаем небольшой крен в сторону молодости: Сергею пока 25 лет.
Лука Модрич
Страна: Хорватия
Клуб: ”Реал” Мадрид
Капитан хорватов тащит на себе игру и сборной и в клубе. Нам без него никак не обойтись.
Марио Манджукич
Страна: Хорватия
Клуб: ”Ювентус”
Спорная фигура, но его гол в финале Лиги чемпионов забыть трудно.
Никола Калинич
Страна: Хорватия
Клуб: ”Милан”
Нападение получилось хорватским. Что ж, при поддержке Модрича эти два форварда будут грозным оружием.
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