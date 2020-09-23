Как бы сейчас выглядела сборная Югославии по футболу

Сегодня у нас под прицелом очередная фантазия на тему ”что было бы, если бы…”. Я с большой ностальгией отношусь к футболу 90-х, но сегодняшняя статься отсылает к ещё более раннему периоду, когда в Европе существовала Югославия и сборная этой страны была серьёзной силой.

Предлагаю вашему вниманию основной состав сборной Югославии, если бы она существовала сейчас. Как всегда, перечень футболистов спорный, поэтому обоснованные комментарии и мнения только приветствуются!

Вратарь

Ян Облак

Страна: Словения

Клуб: ”Атлетико” Мадрид

Выбор в когорте вратарей есть. За Облака говорит его игра за клуб, в первую очередь. Но и в сборной он заметная фигура, хотя словенцы выступают в последнее время не очень удачно.

Защитника

Александр Коларов

Страна: Сербия

Клуб: ”Рома”

Капитан сборной Сербии уже немолод, но его страсть сможет зарядить партнёров по команде.

Деян Ловрен

Страна: Хорватия

Клуб: ”Ливерпуль”

Пусть игра Ловрена в ”Ливерпуле” небезошибочна, в сборной его место в составе сомнению не подвергалось.

Никола Максимович

Страна: Сербия

Клуб: ”Наполи”

Максимович небезгрешен, как и любой защитник. Но всё-таки выбор в защите сборной Югославии не очень велик, поэтому возьмём Николу.

Шиме Врсалько

Страна: Хорватия

Клуб: ”Атлетико” Мадрид

Шиме тоже немолод, наверное, ему потребуется молодой дублёр. Но ”серебро” чемпионата мира говорит само за себя.

Полузащитники

Иван Ракитич

Страна: Хорватия

Клуб: ”Барселона”

Серебряный призёр последнего чемпионата мира по праву занимает место в полузащите сборной Югославии.

Иван Перишич

Страна: Хорватия

Клуб: ”Бавария”

За Перишича — и уровень клуба, и игра за сборную.

Сергей Милинкович-Савич

Страна: Сербия

Клуб: ”Лацио”

Сделаем небольшой крен в сторону молодости: Сергею пока 25 лет.

Лука Модрич

Страна: Хорватия

Клуб: ”Реал” Мадрид

Капитан хорватов тащит на себе игру и сборной и в клубе. Нам без него никак не обойтись.

Нападающие

Марио Манджукич

Страна: Хорватия

Клуб: ”Ювентус”

Спорная фигура, но его гол в финале Лиги чемпионов забыть трудно.

Никола Калинич

Страна: Хорватия

Клуб: ”Милан”

Нападение получилось хорватским. Что ж, при поддержке Модрича эти два форварда будут грозным оружием.