Групповой этап Кубка России: когда такое было?
Футбольный блогер решил вспомнить историю российского футбола всвязи с нововведениями, которые изменят порядок проведения Кубка России. Идея проста — оказывается, все новое — хорошо забытое старое.
Футбольный блогер решил вспомнить историю российского футбола всвязи с нововведениями, которые изменят порядок проведения Кубка России. Идея проста — оказывается, все новое — хорошо забытое старое.
Как известно, нынешний Кубок России по футболу пройдёт по новой схеме. Реформа состоит в следующем: шесть клубов, попавших в еврокубки по итогам прошлого сезона, начнут свой турнирный путь с 1/8 финала, минуя привычную первую стадию. Таким образом, разгрузится одно окно в календаре и, как считается, это поможет нашим командам в борьбе за европейские трофеи. Посмотрим.
Что касается остальных десяти клубов, которые также сыграют в 1/8 финала, то этими счастливчиками станут победители десяти групп, в каждой из которых есть по одной команде из трёх уровней российского футбола: РПЛ, ФНЛ и ПФЛ. Это обстоятельство кажется мне очень любопытным, ведь скромная команда из второй лиги получит сразу два домашних матча с мощными и относительно именитыми соперниками.
В связи с этим нововведением у меня возник вопрос: а были ли в истории страны такие розыгрыши Кубка, когда турнир начинался с группового этапа? Оказалось, был, да не единожды — так трофей разыгрывали в 1979-1982 годах.
В 1979 году 48 клубов были разделены на 8 зон по 6 команд в каждой, в четвертьфиналы выходили победители групп. После этого турнир разыгрывался по классической — ”олимпийской” — системе. Любопытно, что внутри зоны команды играли друг с другом по одному матчу, а для проведения таких мини-турниров были выбраны южные регионы: Казахская ССР, Таджикская ССР, Грузинская ССР, Армянская ССР, а также Крымская область и Краснодарский край РСФСР. Это позволило провести групповой этап на стыке зимы и весны, в феврале-марте. В то время Кубок разыгрывался в течение календарного года, а его победителем стало тбилисское ”Динамо”.
В следующем году схема в целом была сохранена, изменились только детали. Так, турнир начали 47 клубов (в одной из зон играли пять клубов, в плей-офф вышел только победитель), а в 1/8 финала выходили две лучшие команды. С этого этапа в борьбу вступал предыдущий обладатель трофея и всё проходило в привычном нам виде. Кстати, турнир выиграл донецкий ”Шахтёр”.
Наконец, в 1981 и 1982 годах сделали ещё одно допущение, теперь уже нам хорошо знакомое, позволив двум участникам еврокубков начинать с 1/8 финала. Эти розыгрыши выиграли ростовский СКА и киевское ”Динамо” соответственно.
Подписаться на блог можно здесь.
Если вы ведете свой блог (или влог) на любую тему в одной из соцсетей и вы хотите больше просмотров и подписчиков — просто заполните ЭТУ ФОРМУ (в ней вы можете дать ссылку на имеющийся блог и кратко описать его). Если у вас еще нет блога, но есть желание его открыть, то тем более welcome.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
"Копеечное средство" избавит от плесени в ванной навсегда
Кровь стынет: Случилось страшное на Крымском мосту
В Microsoft Flight Simulator обнаружили гигантский монолит
Навальный пришел в себя и все вспомнил