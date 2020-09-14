Групповой этап Кубка России: когда такое было?

Как известно, нынешний Кубок России по футболу пройдёт по новой схеме. Реформа состоит в следующем: шесть клубов, попавших в еврокубки по итогам прошлого сезона, начнут свой турнирный путь с 1/8 финала, минуя привычную первую стадию. Таким образом, разгрузится одно окно в календаре и, как считается, это поможет нашим командам в борьбе за европейские трофеи. Посмотрим.

Что касается остальных десяти клубов, которые также сыграют в 1/8 финала, то этими счастливчиками станут победители десяти групп, в каждой из которых есть по одной команде из трёх уровней российского футбола: РПЛ, ФНЛ и ПФЛ. Это обстоятельство кажется мне очень любопытным, ведь скромная команда из второй лиги получит сразу два домашних матча с мощными и относительно именитыми соперниками.

В связи с этим нововведением у меня возник вопрос: а были ли в истории страны такие розыгрыши Кубка, когда турнир начинался с группового этапа? Оказалось, был, да не единожды — так трофей разыгрывали в 1979-1982 годах.

В 1979 году 48 клубов были разделены на 8 зон по 6 команд в каждой, в четвертьфиналы выходили победители групп. После этого турнир разыгрывался по классической — ”олимпийской” — системе. Любопытно, что внутри зоны команды играли друг с другом по одному матчу, а для проведения таких мини-турниров были выбраны южные регионы: Казахская ССР, Таджикская ССР, Грузинская ССР, Армянская ССР, а также Крымская область и Краснодарский край РСФСР. Это позволило провести групповой этап на стыке зимы и весны, в феврале-марте. В то время Кубок разыгрывался в течение календарного года, а его победителем стало тбилисское ”Динамо”.

В следующем году схема в целом была сохранена, изменились только детали. Так, турнир начали 47 клубов (в одной из зон играли пять клубов, в плей-офф вышел только победитель), а в 1/8 финала выходили две лучшие команды. С этого этапа в борьбу вступал предыдущий обладатель трофея и всё проходило в привычном нам виде. Кстати, турнир выиграл донецкий ”Шахтёр”.

Наконец, в 1981 и 1982 годах сделали ещё одно допущение, теперь уже нам хорошо знакомое, позволив двум участникам еврокубков начинать с 1/8 финала. Эти розыгрыши выиграли ростовский СКА и киевское ”Динамо” соответственно.