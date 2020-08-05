Где сейчас лучшие бомбардиры чемпионатов России второй половины 90-х

1995 год



Олег Веретенников, ”Ротор” — 25 мячей

1997 год — 22 мяча

1998 год — 22 мяча

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Вообще, Олег Веретенников родился в городе Ревда Свердловской области. Но в нашем сознании фамилия этого футболиста устойчиво ассоциируется с волгоградским ”Ротором”. И действительно: за девять лет в Волгограде Веретенников забил 141 раз и трижды становился лучшим бомбардиром.

Начинал Олег во времена СССР в тогда ещё свердловском ”Уралмаше”. После наступления призывного возраста Веретенников поиграл за ростовский СКА, а первый чемпионат России встретил уже будучи игроком ”Ротора”.

В 2000 году Веретенников уехал в Европу, но быстро оттуда вернулся. Карьера продолжилась в различных командах, где Олег по-прежнему забивал, но лучшие годы всё равно были проведены в ”Роторе”.

После завершения игровой карьеры в 2010 году Веретенников опять связал свою судьбу, теперь уже тренерскую, с Волгоградом. За прошедшее десятилетие в его послужном списке фигурируют разные клубы, а ныне Олег Александрович является тренером ”Рубина”.

1996 год



Александр Маслов, ”Ростсельмаш” — 23 мяча

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Александр перешёл в ”Ростсельмаш” из ставропольского ”Динамо” в 1993 году. За четыре года пребывания в ростовском клубе Маслов наколотил 81 мяч в 130 матчах, в числе которых были и 23 гола чемпионата-1996.

После удачного сезона Маслов уехал в Европу, но играл в очень средних командах. В 2002 году Александр вернулся в Ростов, где через два года и завершил карьеру футболиста. И здесь же — начал карьеру тренера. Она продолжалась пять лет, до 2019 года.

1999 год



Георгий Деметрадзе, ”Алания” — 21 мяч

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Георгий Деметрадзе — воспитанник грузинского футбола, а именно — тбилисского ”Динамо”. Отыграв за эту команду 4 года, Георгий уехал в аренду в ”Фейеноорд”, где должным образом себя не проявил. А вот в 1998 году Деметрадзе переходит в ”Аланию”, где на следующий год и добивается успеха — 21 гол и звание лучшего бомбардира.

После ”Алании” Георгий перешёл в киевское ”Динамо”, где стал чемпионом и также лучшим бомбардиром турнира. А после этого началось скитание по клубам длиной в 10 лет, результатом которого стало завершение карьеры в 34 года. Вот только причина была не совсем футбольной: Деметрадзе попал под следствие и был осужден. В 2012 году вышел на свободу и продолжил футбольную жизнь, теперь — в качестве функционера.