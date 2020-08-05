Где сейчас лучшие бомбардиры чемпионатов России второй половины 90-х
Спортивный блогер RusDelfi вспомнил тех, кто во второй половине 90-х завоевал звание главного голеадора турнира. Получилась подборка легенд российского футбола. А вы их знали?
Спортивный блогер RusDelfi вспомнил тех, кто во второй половине 90-х завоевал звание главного голеадора турнира. Получилась подборка легенд российского футбола. А вы их знали?
Олег Веретенников, ”Ротор” — 25 мячей
1997 год — 22 мяча
1998 год — 22 мяча
Вообще, Олег Веретенников родился в городе Ревда Свердловской области. Но в нашем сознании фамилия этого футболиста устойчиво ассоциируется с волгоградским ”Ротором”. И действительно: за девять лет в Волгограде Веретенников забил 141 раз и трижды становился лучшим бомбардиром.
Начинал Олег во времена СССР в тогда ещё свердловском ”Уралмаше”. После наступления призывного возраста Веретенников поиграл за ростовский СКА, а первый чемпионат России встретил уже будучи игроком ”Ротора”.
В 2000 году Веретенников уехал в Европу, но быстро оттуда вернулся. Карьера продолжилась в различных командах, где Олег по-прежнему забивал, но лучшие годы всё равно были проведены в ”Роторе”.
После завершения игровой карьеры в 2010 году Веретенников опять связал свою судьбу, теперь уже тренерскую, с Волгоградом. За прошедшее десятилетие в его послужном списке фигурируют разные клубы, а ныне Олег Александрович является тренером ”Рубина”.
Александр Маслов, ”Ростсельмаш” — 23 мяча
Александр перешёл в ”Ростсельмаш” из ставропольского ”Динамо” в 1993 году. За четыре года пребывания в ростовском клубе Маслов наколотил 81 мяч в 130 матчах, в числе которых были и 23 гола чемпионата-1996.
После удачного сезона Маслов уехал в Европу, но играл в очень средних командах. В 2002 году Александр вернулся в Ростов, где через два года и завершил карьеру футболиста. И здесь же — начал карьеру тренера. Она продолжалась пять лет, до 2019 года.
Георгий Деметрадзе, ”Алания” — 21 мяч
Георгий Деметрадзе — воспитанник грузинского футбола, а именно — тбилисского ”Динамо”. Отыграв за эту команду 4 года, Георгий уехал в аренду в ”Фейеноорд”, где должным образом себя не проявил. А вот в 1998 году Деметрадзе переходит в ”Аланию”, где на следующий год и добивается успеха — 21 гол и звание лучшего бомбардира.
После ”Алании” Георгий перешёл в киевское ”Динамо”, где стал чемпионом и также лучшим бомбардиром турнира. А после этого началось скитание по клубам длиной в 10 лет, результатом которого стало завершение карьеры в 34 года. Вот только причина была не совсем футбольной: Деметрадзе попал под следствие и был осужден. В 2012 году вышел на свободу и продолжил футбольную жизнь, теперь — в качестве функционера.
Еще больше материалов в блоге "Футбол с дивана".
Если вы ведете свой блог (или влог) на любую тему в одной из соцсетей и вы хотите больше просмотров и подписчиков — просто заполните ЭТУ ФОРМУ (в ней вы можете дать ссылку на имеющийся блог и кратко описать его). Если у вас еще нет блога, но есть желание его открыть, то тем более welcome.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Кем оказалась женщина, избившая девочку в лифте Красноярска
"Пассажиры" в автомобиле Ефремова: наконец-то все прояснилось
Муж покойной чемпионки мира рассказал, как она умирала в роддоме
Ставим содовую смесь в духовку: через минуту внутри как новая