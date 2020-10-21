Чудо на ”Камп Ноу” — как российский футбол всех удивил на матче в Барселоне

Одиннадцать лет тому назад, 20 октября 2009 года, на стадионе ”Камп Ноу”, что находится в Барселоне, случилось маленькое чудо. Нет, наверное, в самом факте победы российского чемпиона над испанским и нет ничего удивительного… хотя, есть.

В любом случае, этот матч стоит особняком и очень хорошо мне запомнился. Думаю, болельщики "Рубина" даже обвели этот день в каком-нибудь красивом календаре. Ведь после первых двух туров у ”Рубина” в активе было всего одно очко, поэтому победа в третьем матче была нужна как воздух. Да, но играть предстояло против самой ”Барселоны”, да ещё на выезде. Конечно, у Курбана Бердыева был план, но и без удачи в отчётной игре не обошлось.

Уже на второй минуте Александр Рязанцев отменным ударом поверг стадион в шок. ”Барселона” беспрестанно атакует, но на перерыв команды уходят с сенсационным счётом.

Едва начался второй тайм, как на 48-й минуте Златан Ибрагимович восстанавливает равновесие. Казалось, теперь ”Барса” разорвёт ”Рубин”, как всегда она это делаем со своим соперниками. Но казанцы играли очень уверенно и спокойно.

А на 73-й минуте Гекдениз Карадениз забивает, как выясняется через двадцать минут, победный мяч! Да, впереди было еще чуть меньше половины тайма, но барселонские кудесники мяча были крепко-накрепко зажаты в тиски обороны имени Курбана Бердыева. 1:2 — такой счёт на табло фиксирует свисток главного арбитра Лорана Дюамеля!!

Вот составы команд в том матче:

”Барселона”: Вальдес, Абидаль, Пике, Дани Алвес (Бускетс, 90), Маркес (Кейта, 80), Иньеста, Хави, Туре, Месси, Ибрагимович, Педро (Кркич, 66).

”Рубин”: Рыжиков, Шаронов, Салуквадзе, Калешин, Навас, Ансальди, Рязанцев (Касаев, 84), Семак (Муравски, 43), Нобоа, Карадениз (Попов, 90), Домингес.

Такой результат максимально усложнил турнирные расклады. На экваторе группового турнира сразу три команды, ”Барселона”, ”Рубин” и ”Динамо” Киев имели по четыре очка, а замыкал турнирную таблицу ”Интер” с тремя баллами.

Кстати, и во втором, домашнем матче казанцы выстояли против ”Барселоны” — матч закончился вничью 0:0. А та победа стала единственной на групповом этапе для ”Рубина”, но помогла ему занять третье место, что дало пропуск в Лигу Европы.