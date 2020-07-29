Четыре самых невероятных замены в истории мирового футбола

4 место

Дата: 26.05.2018

Матч: ”Реал” — ”Ливерпуль”, финал Лиги чемпионов 2017-2018

Замена: Гарет Бэйл вместо Иско

Ход игры: 1:1 превратились в 3:1

”Реал” играл уже третий подряд финал Лиги чемпионов. Конечно, хотелось одержать и третью подряд победу в турнире. Но напротив — неуступчивый ”Ливерпуль”, который мечтает о трофее не менее сильно.

Главный тренер Зинедин Зидан отвёл Бэйлу полчаса. В очередной раз выйдя на замену, Гарет уже через три минуты вывел ”королевский клуб” вперёд. ”Ливерпуль” бросился отыгрываться, но за 7 минут до истечения основного времени все надежды ”красных” были разбиты мощнейшим ударом Бэйла.

3 место

Дата: 13.07.2014

Матч: Германия — Аргентина, финал Чемпионата мира-2014

Замена: Марио Гётце вместо Мирослава Клозе

Ход игры: 0:0 превратились в 1:0

Немцы атакуют, владеют преимуществом, создают полумоменты. Уже катится к своему окончанию и дополнительное время, а на табло горят нули.

Гётце был игроком ротации. Например, в знаменитом полуфинале против Бразилии он тоже оставался зрителем на протяжении всего футбольного пиршества. И в финале Марио тоже остался на скамейке.

Наконец, Мирослав Клозе уступает место Гётце, которому суждено стать героем матча. Всего через две минуты Марио отличным ударом поражает дальний угол ворот Серхио Ромеро и входит в историю.



2 место

Дата: 10.07.2016

Матч: Португалия — Франция, финал Чемпионата Европы-2016

Замена: Эдер вместо Ренату Санчеша

Ход игры: 0:0 превратились в 1:0

Хотя Эдер — нападающий и время от времени забивает, но так сложилось, что пока он рискует войти в историю как автор всего одного гола. Но какого!

Португалия еле вышла из группы — с тремя ничьими. С невероятным скрипом продиралась к финалу, а Эдер наблюдал за этим со скамейки. И вот в финале, где опять матч катился к нулевой ничьей, а травмированный Криштиану Роналду уже был заменён, шанс стать героем выпал Эдеру.

К слову, тот гол является для Эдера пока единственным мячом, забитым за сборную.



1 место



Дата: 26.05.1999

Матч: ”Манчестер Юнайтед” — ”Бавария”, финал Лиги чемпионов 1998-1999