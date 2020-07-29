Четыре самых невероятных замены в истории мирового футбола

С тех пор, как в футболе были разрешены замены, игра приобрела новую суть. Теперь тренер своими действиями может перевернуть ход неудачно складывающегося матча, выпуская на поле ”джокера”.
Ниже — список самых невероятных замен в истории мирового футбола, по мнению спортивного блогера RusDelfi.
4 место
Дата: 26.05.2018
Матч: ”Реал” — ”Ливерпуль”, финал Лиги чемпионов 2017-2018
Замена: Гарет Бэйл вместо Иско
Ход игры: 1:1 превратились в 3:1
”Реал” играл уже третий подряд финал Лиги чемпионов. Конечно, хотелось одержать и третью подряд победу в турнире. Но напротив — неуступчивый ”Ливерпуль”, который мечтает о трофее не менее сильно.
Главный тренер Зинедин Зидан отвёл Бэйлу полчаса. В очередной раз выйдя на замену, Гарет уже через три минуты вывел ”королевский клуб” вперёд. ”Ливерпуль” бросился отыгрываться, но за 7 минут до истечения основного времени все надежды ”красных” были разбиты мощнейшим ударом Бэйла.
Матч: Германия — Аргентина, финал Чемпионата мира-2014
Замена: Марио Гётце вместо Мирослава Клозе
Ход игры: 0:0 превратились в 1:0
Немцы атакуют, владеют преимуществом, создают полумоменты. Уже катится к своему окончанию и дополнительное время, а на табло горят нули.
Гётце был игроком ротации. Например, в знаменитом полуфинале против Бразилии он тоже оставался зрителем на протяжении всего футбольного пиршества. И в финале Марио тоже остался на скамейке.
Наконец, Мирослав Клозе уступает место Гётце, которому суждено стать героем матча. Всего через две минуты Марио отличным ударом поражает дальний угол ворот Серхио Ромеро и входит в историю.
2 место
Дата: 10.07.2016
Матч: Португалия — Франция, финал Чемпионата Европы-2016
Замена: Эдер вместо Ренату Санчеша
Ход игры: 0:0 превратились в 1:0
Хотя Эдер — нападающий и время от времени забивает, но так сложилось, что пока он рискует войти в историю как автор всего одного гола. Но какого!
Португалия еле вышла из группы — с тремя ничьими. С невероятным скрипом продиралась к финалу, а Эдер наблюдал за этим со скамейки. И вот в финале, где опять матч катился к нулевой ничьей, а травмированный Криштиану Роналду уже был заменён, шанс стать героем выпал Эдеру.
К слову, тот гол является для Эдера пока единственным мячом, забитым за сборную.
1 место
Дата: 26.05.1999
Матч: ”Манчестер Юнайтед” — ”Бавария”, финал Лиги чемпионов 1998-1999
Замена: Оле-Гуннар Сульшер вместо Энди Коула
Ход игры: 0:1 превратились в 2:1
Вы наверняка смотрели этот матч. Если не смотрели — пересмотрите обязательно! Особенно, конечно, последние пять минут. Возможно, это была равная игра, но ”Бавария” выглядела лучше и вела в счёте благодаря голу Марио Баслера со штрафного.
На 67-й минуте на поле появился Тедди Шерингем, а на 81-й — Сульшер. Именно они перевернули финал с ног на голову. Уже в компенсированное время первый сравнял счёт, а второй подарил манкунианцам победу, равных которой в истории я не припомню.
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