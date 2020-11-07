Чем сейчас занимаются олимпийские чемпионы 1988 года

Вы наверняка знаете, что в 1988 году сборная СССР выиграла футбольный турнир Олимпийских игр. Это была эпохальная победа, уже хотя бы потому, что в истории советского футбола было всего два олимпийских футбольных ”золота”. Сборная России, к примеру, не может похвастаться не только медалями, но даже и попаданием на Олимпиаду.

Впрочем, сейчас не об этом — вспомним, кто же ковал для страны ту победу и посмотрим, чем они занимаются сейчас. Вот состав сборной СССР в финальном матче против Бразилии: Дмитрий Харин, Гела Кеташвили, Сергей Горлукович, Евгений Яровенко, Виктор Лосев (к), Алексей Михайличенко, Евгений Кузнецов, Арминас Нарбековас (Юрий Савичев, 46), Владимир Татарчук, Игорь Добровольский, Владимир Лютый (Игорь Скляров, 115).

Дмитрий Харин



Ещё в 1992 году Харин уехал в Англию. Играл в ”Челси” и ”Селтике”, после окончания карьеры тренирует вратарей в низших лигах британского футбола. Названия клубов ничего вам не скажут.



Гела Кеташвили



Карьера Кеташвили сложилась не лучшим образом. Больших достижений после Олимпиады не было, а после прощания с футболом он работал даже гаишником. Сейчас Гела занимает административную должность в ветеранском футболе Грузии.



Сергей Горлукович

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Сергей Горлукович поиграл в Германии за дортмундскую ”Боруссию” и ”Байер”, после чего вернулся в Россию и со ”Спартаком” выиграл ещё кучу титулов. Помню, у меня на стене висел постер с Горлуковичем в форме "Спартака" — не такой же, как на goalplus.ru, но тоже неплохой)) А Сергей потом стал тренером, а с 2014 года — футбольным экспертом.

Евгений Яровенко



Яровенко играл в России, Турции, Финляндии и Украине. В последней — начал тренировать, сейчас возглавляет ”Перемогу”, клуб второй лиги.



Виктор Лосев



Капитан олимпийской команды завершил карьеру через четыре года из-за травмы. Тренировал ”Факел”, ”Уфу”, ”Арарат”, молодёжную сборную России и взрослую — Казахстана. Сейчас пока без работы.



Алексей Михайличенко



Михайличенко после финала ещё два года играл за киевское ”Динамо”, потом уехал в Европу. В 2000-х начал тренерскую карьеру, успешно тренировал родное ”Динамо” и сборную Украины. Сейчас — спортивный директор в клубе.

