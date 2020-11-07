Чем сейчас занимаются олимпийские чемпионы 1988 года
Футбольный блогер RusDelfi продолжает знакомить нас с судьбами спортсменов, имена которых в прошлом прогремели на весь мир. Итак, что же ждет олимпийских чемпионов после победы?
Футбольный блогер RusDelfi продолжает знакомить нас с судьбами спортсменов, имена которых в прошлом прогремели на весь мир. Итак, что же ждет олимпийских чемпионов после победы?
Вы наверняка знаете, что в 1988 году сборная СССР выиграла футбольный турнир Олимпийских игр. Это была эпохальная победа, уже хотя бы потому, что в истории советского футбола было всего два олимпийских футбольных ”золота”. Сборная России, к примеру, не может похвастаться не только медалями, но даже и попаданием на Олимпиаду.
Впрочем, сейчас не об этом — вспомним, кто же ковал для страны ту победу и посмотрим, чем они занимаются сейчас. Вот состав сборной СССР в финальном матче против Бразилии: Дмитрий Харин, Гела Кеташвили, Сергей Горлукович, Евгений Яровенко, Виктор Лосев (к), Алексей Михайличенко, Евгений Кузнецов, Арминас Нарбековас (Юрий Савичев, 46), Владимир Татарчук, Игорь Добровольский, Владимир Лютый (Игорь Скляров, 115).
Ещё в 1992 году Харин уехал в Англию. Играл в ”Челси” и ”Селтике”, после окончания карьеры тренирует вратарей в низших лигах британского футбола. Названия клубов ничего вам не скажут.
Карьера Кеташвили сложилась не лучшим образом. Больших достижений после Олимпиады не было, а после прощания с футболом он работал даже гаишником. Сейчас Гела занимает административную должность в ветеранском футболе Грузии.
Сергей Горлукович поиграл в Германии за дортмундскую ”Боруссию” и ”Байер”, после чего вернулся в Россию и со ”Спартаком” выиграл ещё кучу титулов. Помню, у меня на стене висел постер с Горлуковичем в форме "Спартака" — не такой же, как на goalplus.ru, но тоже неплохой)) А Сергей потом стал тренером, а с 2014 года — футбольным экспертом.
Яровенко играл в России, Турции, Финляндии и Украине. В последней — начал тренировать, сейчас возглавляет ”Перемогу”, клуб второй лиги.
Капитан олимпийской команды завершил карьеру через четыре года из-за травмы. Тренировал ”Факел”, ”Уфу”, ”Арарат”, молодёжную сборную России и взрослую — Казахстана. Сейчас пока без работы.
Михайличенко после финала ещё два года играл за киевское ”Динамо”, потом уехал в Европу. В 2000-х начал тренерскую карьеру, успешно тренировал родное ”Динамо” и сборную Украины. Сейчас — спортивный директор в клубе.
Евгений играл в Швеции, где и осел. Пытался работать в России, но неудачно. Сегодня тренирует юношей всё там же, в Швеции.
Арминас долго играл в Австрии, там же начал работать тренером. Сегодня Нарбековас является президентом собственной футбольной академии.
Один из самых талантливых игроков того созыва и автор победного гола в начале 90-х осел в Германии, где играл за ”Санкт-Паули” и ”Саарбрюкен”. А теперь Юрий ремонтирует медицинское оборудование…
Татарчук много где поиграл, но главное — у Владимира были серьёзные проблемы со здоровьем, которые, к счастью, уже позади.
Автор первого гола в финале после Олимпиады долго играл в Европе и даже выигрывал Лигу чемпионов с марсельским ”Олимпиком”. После окончания карьеры игрока стал тренером. В его послужном списке несколько молдавских и российских клубов, а также сборная Молдавии. Нынешний клуб — ”Динамо-Авто”.
Лютый долго играл в Германии, там же закончил карьеру игрока и начал — тренера. Возглавлял несколько клубов из Украины, Молдавии, России и Грузии. Сейчас тренирует клуб из пятой бундеслиги.
Игорь Скляров уже в 26 лет порвал крестообразные связки. Это стало приговором: футбольная карьера была, по большому счёту, завершена. Сейчас Скляров тренирует детей в футбольной школе в США.
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