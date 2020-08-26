Блогер собрал футбольную команду России, состоящую только из тренеров

Сегодня условную сборную России собираем из тех, кто после окончания карьеры игрока стал тренером. Понятно, что список опять будет условным и у всех на этот счёт разные мнения. Поэтому если я кого забыл или сюда внёс незаслуженно — милости просим свою точку зрения в комментарии! По возможности — максимально корректно

Сразу скажу, что выбирать будем из тех, кто работает на достаточно высоком уровне сейчас или только что остался без работы.

Вратарь

Станислав Черчесов screenshot - youtube

Станислав Черчесов

Клуб: сборная России

Тут, пожалуй, и вариантов не было. Черчесов-игрок выигрывал российские титулы со ”Спартаком”, а Черчесов-тренер, как принято считать, прыгнул выше головы со сборной России на Чемпионате мира-2018.

Защита

Вадим Евсеев screenshot - youtube

Вадим Евсеев

Клуб: ”Уфа”

Вадима Евсеева хорошо помнят болельщики и ”Спартака”, и ”Локомотива”, и сборной России. А теперь ему явно симпатизируют фанаты ”Уфы”, тренерская рука видна.

Сергей Игнашевич

Клуб: ”Торпедо”

В прошлом сезоне ”Торпедо” едва не попало в РПЛ и тогда кандидатура Игнашевича не вызывала бы никаких сомнений. Что ж, тренер он молодой, будем считать попадание в эту сборную авансом. А вот к Игнашевичу-игроку вопросов нет.

Евгений Калешин

Клуб: ”Балтика”

В защите выбор небогатый. Калешин запомнился как игрок, хотя за сборную, например, не играл. А тренером и вовсе стал совсем недавно.

Василий Баскаков

Клуб: ”Томь”

Пусть широкому кругу болельщиков Василий незнаком, но в Томске он является легендой. В большей степени как игрок, конечно, а какой из него получится тренер — посмотрим много позже.

Полузащита

Сергей Семак

Сергей Семак

Клуб: ”Зенит”

Семак играл в разных клубах, и выходило неплохо. А с тренерской скамьи привёл свою команду к победам в чемпионате и Кубке России.

Валерий Карпин

Клуб: ”Ростов”

Карпин прекрасно зарекомендовал себя в испанских ”Сельте” и ”Реал Сосьедад”, а до этого играл в полузащите чемпионского ”Спартака”. Несколько лет назад он и тренировал родной клуб, а сейчас пытается штурмовать вершины с ”Ростовом”.