Блогер собрал футбольную команду России, состоящую только из тренеров
Футбольный блогер RusDelfi продолжает фантазировать на тему необычных футбольных команд. В этот раз вашему вниманию представлена российская сборная, собранная только из тренеров.
Футбольный блогер RusDelfi продолжает фантазировать на тему необычных футбольных команд. В этот раз вашему вниманию представлена российская сборная, собранная только из тренеров.
Сегодня условную сборную России собираем из тех, кто после окончания карьеры игрока стал тренером. Понятно, что список опять будет условным и у всех на этот счёт разные мнения. Поэтому если я кого забыл или сюда внёс незаслуженно — милости просим свою точку зрения в комментарии! По возможности — максимально корректно
Сразу скажу, что выбирать будем из тех, кто работает на достаточно высоком уровне сейчас или только что остался без работы.
Станислав Черчесов
Клуб: сборная России
Тут, пожалуй, и вариантов не было. Черчесов-игрок выигрывал российские титулы со ”Спартаком”, а Черчесов-тренер, как принято считать, прыгнул выше головы со сборной России на Чемпионате мира-2018.
Вадим Евсеев
Клуб: ”Уфа”
Вадима Евсеева хорошо помнят болельщики и ”Спартака”, и ”Локомотива”, и сборной России. А теперь ему явно симпатизируют фанаты ”Уфы”, тренерская рука видна.
Сергей Игнашевич
Клуб: ”Торпедо”
В прошлом сезоне ”Торпедо” едва не попало в РПЛ и тогда кандидатура Игнашевича не вызывала бы никаких сомнений. Что ж, тренер он молодой, будем считать попадание в эту сборную авансом. А вот к Игнашевичу-игроку вопросов нет.
Евгений Калешин
Клуб: ”Балтика”
В защите выбор небогатый. Калешин запомнился как игрок, хотя за сборную, например, не играл. А тренером и вовсе стал совсем недавно.
Василий Баскаков
Клуб: ”Томь”
Пусть широкому кругу болельщиков Василий незнаком, но в Томске он является легендой. В большей степени как игрок, конечно, а какой из него получится тренер — посмотрим много позже.
Сергей Семак
Клуб: ”Зенит”
Семак играл в разных клубах, и выходило неплохо. А с тренерской скамьи привёл свою команду к победам в чемпионате и Кубке России.
Валерий Карпин
Клуб: ”Ростов”
Карпин прекрасно зарекомендовал себя в испанских ”Сельте” и ”Реал Сосьедад”, а до этого играл в полузащите чемпионского ”Спартака”. Несколько лет назад он и тренировал родной клуб, а сейчас пытается штурмовать вершины с ”Ростовом”.
Игорь Шалимов
Клуб: без клуба
Игорь Шалимов — один из самых успешных российских легионеров. Как игрок он нам хорошо знаком по выступлениям за ”Спартак”, а вот тренирует Шалимов пока без особых успехов. Впрочем, место в полузащите сегодняшней сборной он, пожалуй, заслужил.
Владимир Бесчастных
Клуб: ”Факел”
Владимир долгое время был лидером по числу голов за сборную России. Теперь тренирует ”Факел”, который, видимо, опять будет бороться за выживание в ФНЛ. Что ж, тем сложнее тренерская задача.
Юрий Матвеев
Клуб: ”Урал”
Спорная кандидатура. Нет, как игрок Матвеев становился лучшим бомбардиром Чемпионата России-1992, но на тренерском поприще Юрий пока делает первые шаги. Будем считать его молодым нападающим, купленным на перспективу
Сергей Юран
Клуб: без клуба
Тренер Сергей Юран успел поработать в разных клубах и с разной степенью успешности. Вот и сейчас после выхода ”Химок” в РПЛ с Юраном расторгли контракт. Посмотрим, долго ли будет Сергей ходить в безработных и чего достигнет дальше. А футболист Сергей Юран в особых представлениях не нуждается.
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