Блогер RusDelfi удивился, когда увидел пятёрку лучших клубов Кубка обладателей Кубков
Футбольный блогер RusDelfi продолжает обзор лучших футбольных клубов. На этот раз выводы, к которым он пришел удивили даже самого блогера.
Футбольный блогер RusDelfi продолжает обзор лучших футбольных клубов. На этот раз выводы, к которым он пришел удивили даже самого блогера.
Я уже писал о лучших клубах в Лиге чемпионов и в Лиге Европы. И там, и там лидеры достаточно очевидны и предсказуемы. Во многом именно поэтому мне захотелось взглянуть на пять лучших клубов в Кубке обладателей кубков. Ведь этот турнир радовал появлением новых. В том числе малоизвестных команд, которые почти и не помышляли о еврокубках.
Жаль, конечно, что Кубок кубков канул в лету. Впрочем, сейчас всё равно не об этом — посмотрим на список лучших. На некоторых позициях стоят клубы, которые совсем не ожидаешь там увидеть.
Клуб: ”Челси” (Англия)
Очки: 79
Шестое место в сводной таблице занимает ”Пари Сен-Жермен”, французы отстали от ”Челси” всего на одно очко. Вообще, ”аристократов” вполне можно назвать кубковой командой, а потому их место в пятёрке сомнению не подвергается.
Клуб: ”Андерлехт” (Бельгия)
Очки: 90
А вот и главный сюрприз, по моему скромному мнению. Уж кого-кого, а ”Андерлехт” я здесь точно не ожидал увидеть. С другой стороны, где-то глубоко в памяти отложились времена, когда бельгийский клубный футбол котировался достаточно высоко, видимо, в это время ”Андерлехт” и забрался в первую пятёрку.
Клуб: ”Глазго Рейнджерс” (Шотландия)
Очки: 92
Ещё более неожиданный результат. Вот не припомню я особенных успехов у ”Рейнджерс”. Крепкий клуб — да, но не более того. Потом проверил — оказывается, была даже победа в Кубке кубков в 1972 году и два финала, в 1961 и 1967 годах. Учитывая, что второе место в этом списке останется на века, ”Джерс” могут этим гордиться.
Клуб: ”Атлетико” (Испания)
Очки: 127
С большим отрывом второе место занимает мадридский ”Атлетико” Клуб выигрывал Кубок обладателей кубков в 1962 году, а также дважды был в финале — в 1963 и 1986 годах. Понятно, что в компании ”Реала” и ”Барсы” участь остальных клубов сводится к участию во второстепенных турнирах, где ”Атлетико” и преуспел.
Клуб: ”Барселона” (Испания)
Очки:168
А первую строчку, причём с гигантским отрывом, занимает другой испанский клуб — ”Барселона”. И этот факт не вяжется в моём сознании с предыдущим тезисом. Мне было бы привычнее думать, что каталонцы на первых местах в сводной таблице Лиги чемпионов (или Кубке европейских чемпионов), но вот так… Между тем, ”Барса” является рекордсменом по числу завоёванных трофеев — четыре (1979, 1982, 1989, 1997)!
Прочитать другие блоги можно ЗДЕСЬ.
Если вы ведете свой блог (или влог) на любую тему в одной из соцсетей и вы хотите больше просмотров и подписчиков — просто заполните ЭТУ ФОРМУ (в ней вы можете дать ссылку на имеющийся блог и кратко описать его). Если у вас еще нет блога, но есть желание его открыть, то тем более welcome.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
«Зенит» решил продать Дзюбу из-за скандала с интимным видео
Халява: Сразу 22 приложения раздают бесплатно в Google Play
Будьте осторожны при ношении медмасок! Не делайте ошибок
Отец Дзюбы ответил на вопрос о скандале вокруг сына