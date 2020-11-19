Блогер RusDelfi удивился, когда увидел пятёрку лучших клубов Кубка обладателей Кубков

Я уже писал о лучших клубах в Лиге чемпионов и в Лиге Европы. И там, и там лидеры достаточно очевидны и предсказуемы. Во многом именно поэтому мне захотелось взглянуть на пять лучших клубов в Кубке обладателей кубков. Ведь этот турнир радовал появлением новых. В том числе малоизвестных команд, которые почти и не помышляли о еврокубках.

Жаль, конечно, что Кубок кубков канул в лету. Впрочем, сейчас всё равно не об этом — посмотрим на список лучших. На некоторых позициях стоят клубы, которые совсем не ожидаешь там увидеть.

5 место

screenshot youtube

Клуб: ”Челси” (Англия)

Очки: 79

Шестое место в сводной таблице занимает ”Пари Сен-Жермен”, французы отстали от ”Челси” всего на одно очко. Вообще, ”аристократов” вполне можно назвать кубковой командой, а потому их место в пятёрке сомнению не подвергается.

4 место





screenshot

Клуб: ”Андерлехт” (Бельгия)

Очки: 90

А вот и главный сюрприз, по моему скромному мнению. Уж кого-кого, а ”Андерлехт” я здесь точно не ожидал увидеть. С другой стороны, где-то глубоко в памяти отложились времена, когда бельгийский клубный футбол котировался достаточно высоко, видимо, в это время ”Андерлехт” и забрался в первую пятёрку.

3 место

screenshot

Клуб: ”Глазго Рейнджерс” (Шотландия)

Очки: 92

Ещё более неожиданный результат. Вот не припомню я особенных успехов у ”Рейнджерс”. Крепкий клуб — да, но не более того. Потом проверил — оказывается, была даже победа в Кубке кубков в 1972 году и два финала, в 1961 и 1967 годах. Учитывая, что второе место в этом списке останется на века, ”Джерс” могут этим гордиться.

2 место

screenshot

Клуб: ”Атлетико” (Испания)

Очки: 127

С большим отрывом второе место занимает мадридский ”Атлетико” Клуб выигрывал Кубок обладателей кубков в 1962 году, а также дважды был в финале — в 1963 и 1986 годах. Понятно, что в компании ”Реала” и ”Барсы” участь остальных клубов сводится к участию во второстепенных турнирах, где ”Атлетико” и преуспел.

1 место