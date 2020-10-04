10 футболистов, больше всего забивших за свою сборную

Когда совсем недавно Криштиану Роналду забил свои 100-й и 101-й голы за сборную, все СМИ трубили об этом. И дело не только в том, что Роналду в свои 35 лет снова на коне. Просто он приблизился к рекорду иранца Али Даеи, который не так давно казался вечным. Но мне кажется (и в этом я согласен с многими специалистами), что скоро на вершине будет именно Криштиану Роналду. И вечный спор о том, что круче, Роналду или Месси, судя по всему, клонится в сторону португальца. Уж по игре за сборную – точно.

Словом, вышеописанные события склонили меня к тому, чтобы посмотреть, кто входит в топ-10 футбольных бомбардиров, если оценивать исключительно их голы за сборную. Список получился интересным и в некоторой степени неожиданным.

10 место. Сунил Четри

Страна: Индия

Голов: 72

Игр: 115

Годы карьеры за сборную: 2005 – по настоящее время

9 место. Башар Абдалла

Страна: Кувейт

Голов: 75

Игр: 134

Годы карьеры за сборную: 1996-2007

8 место. Кунисигэ Ямамото

Страна: Япония

Голов: 75

Игр: 76

Годы карьеры за сборную: 1964-1977

7 место. Шандор Кочиш

Страна: Венгрия

Голов: 75

Игр: 68

Годы карьеры за сборную: 1948-1956

6 место. Пеле

Страна: Бразилия

Голов: 77

Игр: 92

Годы карьеры за сборную: 1957-1971

5 место. Хусейн Саид

Страна: Ирак

Голов: 78

Игр: 137

Годы карьеры за сборную: 1977-1990

4 место. Годфри Читалу

Страна: Замбия

Голов: 79

Игр: 111

Годы карьеры за сборную: 1968-1980

3 место. Ференц Пушкаш

Страна: Венгрия, Испания

Голов: 84

Игр: 89

Годы карьеры за сборную: 1945-1962

2 место. Криштиану Роналду

Страна: Португалия

Голов: 101

Игр: 165

Годы карьеры за сборную: 2003 – по настоящее время

1 место. Али Даеи

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Страна: Иран

Голов: 109

Игр: 149

Годы карьеры за сборную: 1993-2006

Как видите, совсем немного осталось португальцу до вершины. Карьеру он заканчивать не собирается, травмам он не очень подвержен, так что…

А что касается всего списка, то в нём очень много незнакомых фамилий, по крайней мере, для меня. Фамилии некоторых футболистов я вообще увидел впервые.

Хочу обратить ваше внимание на Шандора Кочиша: он единственный, кто обладает коэффициентом больше единицы, если рассмотреть отношение количества голов к количеству игр.