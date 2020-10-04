10 футболистов, больше всего забивших за свою сборную
Футбольный блогер RusDelfi составил рейтинг лучших футбольных бомбардиров, которые забили больше всего голов за свою сборную. А еще он ответил на вопрос, кто круче, Роналду или Месси?
Футбольный блогер RusDelfi составил рейтинг лучших футбольных бомбардиров, которые забили больше всего голов за свою сборную. А еще он ответил на вопрос, кто круче, Роналду или Месси?
Когда совсем недавно Криштиану Роналду забил свои 100-й и 101-й голы за сборную, все СМИ трубили об этом. И дело не только в том, что Роналду в свои 35 лет снова на коне. Просто он приблизился к рекорду иранца Али Даеи, который не так давно казался вечным. Но мне кажется (и в этом я согласен с многими специалистами), что скоро на вершине будет именно Криштиану Роналду. И вечный спор о том, что круче, Роналду или Месси, судя по всему, клонится в сторону португальца. Уж по игре за сборную – точно.
Словом, вышеописанные события склонили меня к тому, чтобы посмотреть, кто входит в топ-10 футбольных бомбардиров, если оценивать исключительно их голы за сборную. Список получился интересным и в некоторой степени неожиданным.
Страна: Индия
Голов: 72
Игр: 115
Годы карьеры за сборную: 2005 – по настоящее время
Страна: Кувейт
Голов: 75
Игр: 134
Годы карьеры за сборную: 1996-2007
Страна: Япония
Голов: 75
Игр: 76
Годы карьеры за сборную: 1964-1977
Страна: Венгрия
Голов: 75
Игр: 68
Годы карьеры за сборную: 1948-1956
Страна: Бразилия
Голов: 77
Игр: 92
Годы карьеры за сборную: 1957-1971
Страна: Ирак
Голов: 78
Игр: 137
Годы карьеры за сборную: 1977-1990
Страна: Замбия
Голов: 79
Игр: 111
Годы карьеры за сборную: 1968-1980
Страна: Венгрия, Испания
Голов: 84
Игр: 89
Годы карьеры за сборную: 1945-1962
Страна: Португалия
Голов: 101
Игр: 165
Годы карьеры за сборную: 2003 – по настоящее время
Страна: Иран
Голов: 109
Игр: 149
Годы карьеры за сборную: 1993-2006
Как видите, совсем немного осталось португальцу до вершины. Карьеру он заканчивать не собирается, травмам он не очень подвержен, так что…
А что касается всего списка, то в нём очень много незнакомых фамилий, по крайней мере, для меня. Фамилии некоторых футболистов я вообще увидел впервые.
Хочу обратить ваше внимание на Шандора Кочиша: он единственный, кто обладает коэффициентом больше единицы, если рассмотреть отношение количества голов к количеству игр.
А вы как думаете, удастся Криштиану Роналду выйти на первое место? Как скоро это произойдёт?
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