Советские слова ненависти: как "клеймили" идеологических врагов

Кулак — в Советском Союзе успешный крестьянин-собственник, использующий в своей хозяйственной деятельности наемную рабочую силу. Многих хуторян относили к кулакам и по другим причинам: личные убеждения, нежелание отдавать свое имущество коммунистической власти или же просто успешное управление отдельным хутором.
”Кулаки — самые зверские, самые грубые, самые дикие эксплуататоры”, В.И.Ленин, Собрание сочинений, т. 37, стр. 40.
Подкулачник — на советском политическом жаргоне действующий на благо кулака или поддерживающий его крестьянин. В том же значении использовалось выражение ”кулацкий прихвостень”.
”(…) термин, выдуманный советской пропагандой для определения тех бедняков, которые во время насильственной коллективизации отказывались участвовать в грабеже ”кулацких” дворов либо по каким-либо другим причинам стали неугодными советской власти”, Ж. Росси, Справочник по ГУЛАГу, ч. 2, стр. 289.
Враг народа, также враг революции, классовый и идейный враг — слабо определенное и включающее многие понятия обвинение в Советском Союзе. Это было широко распространенное клеймо, использовавшееся для обоснования политических репрессий или пробуждения в обществе нетерпимости к определенным лицам или группам. Зачастую человек считался врагом из-за своей биографии.
”Противники линии партии были разоблачены как враги народа”, КПСС в резолюциях, т. 3, стр. 335.
””Врагов” как бы выщипывали. Население настраивалось на нетерпимость к очередным врагам”, Комсомольская правда от 21.08.1988.
Шпион — лицо, занимающееся скрытым сбором (преимущественно секретной) информации в интересах иностранного государства. Особенно в ходе сталинских репрессий советские органы безопасности широко применяли служившие основанием для приговора и убийства ложные обвинения в шпионаже в пользу другого государства, считая шпионажем всевозможные контакты с гражданами иностранных государств.
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