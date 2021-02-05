Советские слова ненависти: как "клеймили" идеологических врагов

За более чем 70-летний период существования советская власть разработала особые понятия, которые использовались чтобы заклеймить реальных, предполагаемых и вымышленных идеологических врагов, а также подогреть общественный гнев в их адрес. Эти термины постоянно использовались в советских СМИ и в речах руководителей Компартии. Они есть в тысячах уголовных дел и постановлений. Если человек получал такое клеймо, то он уже был арестован, или же арест был не за горами.

Людей с таким клеймом в основном ждала депортация, тюремный лагерь или расстрел. Мы приведем и поясним наиболее распространенные в советском политическом языке термины вражды, за которыми стоят идеологический фанатизм, абсурд и миллионы уничтоженных жизней. При составлении материала в качестве основного источника использовался Толковый словарь языка Совдепии (В.М. Мокиенко, Т.Г. Никитина, 1998, Санкт-Петербург).

Советские слова ненависти





Социально чуждый элемент — обобщенный термин для лиц и целых общественных групп, по мнению советской власти не вписывающихся с советское общество. Поэтому их лишали гражданских прав, работы, отказывали давление и репрессировали. Сюда относятся представители различных религий, предприниматели, мелкие торговцы, хуторяне, ремесленники, люди свободных профессий и др.

Антисоветский элемент — лица или лицо, ранее или в данный момент действующее против режима или официальной идеологии Советского Союза. Так также называли тех, кто не предпринимали активных шагов против советского строя, но по мнению советской власти представляли (потенциальную) угрозу из-за своей прежней сферы деятельности или социального статуса (например, члены некоммунистических партий, связанные с заграницей лица и т.д.). На оккупированных Советским Союзом территориях это понятие почти автоматически расширялось на представителей государственной власти и гражданского общества оккупированного государства.

”Перед органами государственной безопасности стоит задача — самым беспощадным образом разгромить всю эту банду антисоветских элементов, защитить трудящийся советский народ от их контрреволюционных происков и, наконец, раз и навсегда покончить с их подлой подрывной работой против основ советского государства”, из Оперативного приказа НКВД СССР от 30 июля 1937 года № 00447, г. Москва.