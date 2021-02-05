Советские слова ненависти: как "клеймили" идеологических врагов

Портал communistcrimes.org, созданный Эстонским институтом памяти, рассказывает о том, как советская политическая культура сформировала особые термины и повлияла на язык. Перед вами — краткий словарь самых заряженных терминов ненависти советского "наречия".
За более чем 70-летний период существования советская власть разработала особые понятия, которые использовались чтобы заклеймить реальных, предполагаемых и вымышленных идеологических врагов, а также подогреть общественный гнев в их адрес. Эти термины постоянно использовались в советских СМИ и в речах руководителей Компартии. Они есть в тысячах уголовных дел и постановлений. Если человек получал такое клеймо, то он уже был арестован, или же арест был не за горами.
Людей с таким клеймом в основном ждала депортация, тюремный лагерь или расстрел. Мы приведем и поясним наиболее распространенные в советском политическом языке термины вражды, за которыми стоят идеологический фанатизм, абсурд и миллионы уничтоженных жизней. При составлении материала в качестве основного источника использовался Толковый словарь языка Совдепии (В.М. Мокиенко, Т.Г. Никитина, 1998, Санкт-Петербург).
Советские слова ненависти
Социально чуждый элемент — обобщенный термин для лиц и целых общественных групп, по мнению советской власти не вписывающихся с советское общество. Поэтому их лишали гражданских прав, работы, отказывали давление и репрессировали. Сюда относятся представители различных религий, предприниматели, мелкие торговцы, хуторяне, ремесленники, люди свободных профессий и др.
Антисоветский элемент — лица или лицо, ранее или в данный момент действующее против режима или официальной идеологии Советского Союза. Так также называли тех, кто не предпринимали активных шагов против советского строя, но по мнению советской власти представляли (потенциальную) угрозу из-за своей прежней сферы деятельности или социального статуса (например, члены некоммунистических партий, связанные с заграницей лица и т.д.). На оккупированных Советским Союзом территориях это понятие почти автоматически расширялось на представителей государственной власти и гражданского общества оккупированного государства.
”Перед органами государственной безопасности стоит задача — самым беспощадным образом разгромить всю эту банду антисоветских элементов, защитить трудящийся советский народ от их контрреволюционных происков и, наконец, раз и навсегда покончить с их подлой подрывной работой против основ советского государства”, из Оперативного приказа НКВД СССР от 30 июля 1937 года № 00447, г. Москва.
Кулак — в Советском Союзе успешный крестьянин-собственник, использующий в своей хозяйственной деятельности наемную рабочую силу. Многих хуторян относили к кулакам и по другим причинам: личные убеждения, нежелание отдавать свое имущество коммунистической власти или же просто успешное управление отдельным хутором.
”Кулаки — самые зверские, самые грубые, самые дикие эксплуататоры”, В.И.Ленин, Собрание сочинений, т. 37, стр. 40.
Подкулачник — на советском политическом жаргоне действующий на благо кулака или поддерживающий его крестьянин. В том же значении использовалось выражение ”кулацкий прихвостень”.
”(…) термин, выдуманный советской пропагандой для определения тех бедняков, которые во время насильственной коллективизации отказывались участвовать в грабеже ”кулацких” дворов либо по каким-либо другим причинам стали неугодными советской власти”, Ж. Росси, Справочник по ГУЛАГу, ч. 2, стр. 289.
Враг народа, также враг революции, классовый и идейный враг — слабо определенное и включающее многие понятия обвинение в Советском Союзе. Это было широко распространенное клеймо, использовавшееся для обоснования политических репрессий или пробуждения в обществе нетерпимости к определенным лицам или группам. Зачастую человек считался врагом из-за своей биографии.
”Противники линии партии были разоблачены как враги народа”, КПСС в резолюциях, т. 3, стр. 335.
””Врагов” как бы выщипывали. Население настраивалось на нетерпимость к очередным врагам”, Комсомольская правда от 21.08.1988.
Шпион — лицо, занимающееся скрытым сбором (преимущественно секретной) информации в интересах иностранного государства. Особенно в ходе сталинских репрессий советские органы безопасности широко применяли служившие основанием для приговора и убийства ложные обвинения в шпионаже в пользу другого государства, считая шпионажем всевозможные контакты с гражданами иностранных государств.
”Их ”убеждали”, убеждали определенными способами в том, что они…шпионы”, Материалы XXII съезда КПСС, стр 254.
Буржуй (от фр. bourgeois) — на официальном советском жаргоне представитель буржуазии, т.е. правящего класса в капиталистическом обществе, который защищает и укрепляет эксплуатацию рабочих. Оригинальное значение слова связано с лицами, обладающими имуществом, денежными средствами и другим экономическим влиянием. Согласно коммунистическому учению, это самый главный враг рабочих в классовой борьбе, которого нужно полностью искоренить в обществе. При помощи этого понятия дегуманизации подвергались граждане, в результате своей деятельности и работы достигшие более высокого уровня жизни.
Контрреволюционер — противник революции. Противник режима большевиков, который в Советском Союзе пришел к власти в результате октябрьской революции 1917 года. На самом деле, этот статус зачастую присваивался лицу, группе или организации на основании доноса, происхождения или незначительных поступков. Нечеткое и предоставляющее органам безопасности практически неограниченные полномочия определение контрреволюционной деятельности содержится в статье 58-1 Уголовного кодекса РСФСР (1926):
”Контрреволюционным признается всякое действие, направленное к свержению, подрыву или ослаблению власти рабоче-крестьянских советов и избранных ими, на основании Конституции Союза ССР и конституций союзных республик, рабоче-крестьянских правительств Союза ССР, союзных и автономных республик, или к подрыву или ослаблению внешней безопасности Союза ССР и основных хозяйственных, политических и национальных завоеваний пролетарской революции”.
Бывшие люди — лица, утратившие свой статус и зачастую источник средств к существованию в результате Октябрьского переворота. Прежде всего духовенство, офицерство, аристократия, бюрократия, торговцы, богатые хуторяне, предприниматели и др. Советские органы безопасности вели учет ”бывших людей”, и они первыми пали жертвами массовых репрессий, если не успели до этого сбежать из страны.
Националист, буржуазный националист — носитель национального сознания, который противопоставляет национальные чувства и мотивы интернациональной политике Советского Союза, направленной на сокращение национальных различий и создание общей советской идентичности в рамках коммунистической классовой теории. Приставка ”буржуазный” была признаком классового врага и означала, что такой ”националист” ориентирован на капиталистический уклад жизни. Националистом могли заклеймить лишь за то, что лицо относилось к живущему в Советском Союзе национальному меньшинству. Буржуазными националистами в аннексированных странах Балтии называли сторонников независимости и тех, кого в этом подозревали.
Левак (унизительно) — на советском жаргоне оппортунист, скрывающий неприятие большевиков за своими левыми лозунгами. Использовалось в коммунистической партии и в обществе в целом.
Редиска — в советском разговорном языке лицо, неискренне объявляющее себя сторонником советской власти. Белый внутри (скучающий по старому монархистскому режиму) и красный снаружи (советский напоказ). Примерно то же значение несет в себе понятие ”приспособленец”.
Троцкист — сторонник взглядов одного из лидеров большевиков Льва Троцкого. ”Троцкизм” происходит от фамилии одного из лидеров Октябрьского переворота Льва Троцкого (1879-1940 гг., убит в Мексике), попавшего в оппозицию к Владимиру Ленину и Иосифу Сталину. Советская власть называла троцкизмом анти-ленинское течение в рабочем движении, которым управлял Троцкий. Этот термин стал широко применяться во времена правления Сталина, его присваивали как явно, так и неявно оппозиционным партийцам и беспартийным, особенно тем, кто был как-либо связан с самим Троцким или его сторонниками. Как правило, за этим обвинением следовал арест. Государственная пропаганда создала целую концепцию всемирного троцкистского заговора.
”Троцкисты — безидейная и беспринципная банда вредителей, разведчиков, шпионов, провокаторов в мировом рабочем движении, действующих по заданиям разведывательных органов реакционных буржуазных правительств”, Малая советская энциклопедия, т. 3, стр. 436.
Несознательный или классово несознательный — лицо, у которого отсутствует классовое, политическое сознание в значении коммунистической идеологии. Таких людей в Советском Союзе также называли ”политически отсталыми”.
Саботажник — в обычном значении человек, осознанно подрывающий какой-либо процесс или работу, выполняя ее некачественно или не выполняя вовсе. На советском жаргоне так называли подлежащих наказанию лиц, которых обвиняли в плохо спланированных Компартией и затем провалившихся мероприятиях, или же тех, кто не выполнял официальную политику с достаточной энергичностью. Также это слово относилось к идеологически чуждым силам.
”Начиная с 1919 года, ответственность за плачевные последствия своих неумелых экономических решений, большевики сваливают на специалистов, из которых многие предупреждали о неизбежности таких именно результатов. Их сажают как саботажников”, Ж. Росси, Справочник по ГУЛАГу, ч. 2, стр. 344.
Источники:
Толковый словарь языка Совдепии (В.М. Мокиенко, Т.Г. Никитина, 1998, Санкт-Петербург).
Оперативный приказ НКВД СССР от 30 июля 1937 года № 00447, г. Москва.
Уголовный кодекс РСФСР (1926).
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