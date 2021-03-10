Мартовская депортация: полный трудностей путь в Сибирь

В последние дни марта 1949 г. из Эстонии отправилось в путь 19 спецэшелонов более чем с 20 000 людьми. Через Нарву двигались эшелоны под номерами 97301–97310, через Печоры 97311–97319.

Ехали в основном по ночам и избегая крупных городов, в дневное время часто стояли на второстепенных запасных путях. Люди в вагонах пытались понять, куда ведет их дорога. В настенных досках сверлили дырки, чтобы посмотреть наружу и постараться хоть немного понять направление. Больше ясности стало после прохождения Уральских гор, когда догадались, что впереди ждут сибирские равнины и тайга.

Три-четыре недели в пути у депортированных превратились в отдельный этап жизни — в вагоне сложившуюся ситуацию пытались объяснить себе и товарищам по несчастью. Там же немного отошли от первого шока.

Зачитанное при задержании решение о высылке на всю жизнь не объясняло причин происходящего и не давало ответов на волнующие вопросы. Беспокойство и неопределенность разом вызывали отчаяние и гнев.

В вагонах, где было больше пожилых людей, больных и маленьких детей, общее настроение было особенно гнетущим. Чем ближе к Сибири, тем больше было случаев смерти именно среди детей и стариков. На станциях в Эстонии еще пытались передать последние сообщения о происходящем близким и знакомым. Многие выброшенные из вагонов письма охранники собрали, но заметное количество писем заметившие их люди все же доставили адресатам.

Когда эшелоны тронулись, во многих вагонах запели; при пересечении границы, как правило, звучал гимн Эстонии или другая дорогая сердцу мелодия, как например „Jää vabaks, Eesti meri” (”Останься свободным, эстонское море”), „Mu isamaa armas” (”Дорогая моя отчизна”) и другие. Депортированные в 1940 г. поляки всю дорогу одухотворенно пели религиозные гимны, после чего пение в вагонах запретили.

Соблюдение этого распоряжения зависело прежде всего от настроения сопровождающих. Задержанных транспортировали в двух- или четырехосных вагонах для заключенных, по сторонам у которых были раздвижные двери, зарешеченные оконные люки располагались под высоким потолком.