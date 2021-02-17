Историк рассказал, как жила элита в Советском Союзе

Существовавший в Советском Союзе разрыв между привилегированной элитой и всеми остальными наглядно демонстрировал, что коммунистические идеалы общественного равенства остались пустым слоганом. Историк доказывает этот тезис в своем материале для портала Communistcrimes.org.
Хотя официальной идеологией в Советском Союзе был эгалитаризм, в обществе было полно неравенства и дискриминации. Более всего в коммунистической империи страдали различные маргинальные и маргинализованные группы. Тем не менее, большая часть населения постоянно сталкивалась с социальным и экономическим неравенством. Основной причиной тому служит привилегированный статус определенных социальных групп.
Цель данной статьи — изучить привилегии, напрямую связанные или полученные благодаря общественному или официальному статусу, из-за которых горстка избранных получала доступ к общественным и экономическим благам, которые были полностью или практически недосягаемы для большинства людей.
Зачастую привилегии рассматриваются исключительно в контексте номенклатуры. Соответствующие мифы постулировались некоторыми авторами, как например эмигрировавшим из СССР историком и политологом Михаилом Восленским и известным югославским коммунистом Милованом Джиласом.
Они разочаровались в системе и стали ее критиками. Оба рассматривали номенклатуру как ”новый класс” или ”правящий класс”, и использовали этот термин в узком значении лишь для описания советской элиты. Подобный подход сопряжен с излишним упрощением и не уделяет внимания формальным иерархиям и социальным стратам внутри номенклатуры, а также оставляет за скобками определенные социальные группы, без которых невозможно изучение функционирования системы привилегий.
В узком смысле, номенклатуру можно определить как (тайный) список ключевых постов, на которых людей назначали и с которых их освобождали по решению или с одобрения партийного комитета (государственные учреждения по примеру партии разрабатывали собственные номенклатурные списки). В обычном понимании членами номенклатуры были просто люди, которые занимали указанные должности: они могли занимать руководящие должности в партийном аппарате, министерствах, научных или культурных учреждениях.
Как номенклатура не была тем же, что привилегированная элита, так же и список должностей не требовался для назначения льгот. Номенклатура была в первую очередь механизмом партийного контроля, который позволял высшим партийным эшелонам использовать кадровую политику для вмешательства в деятельность низших партийных органов, а партийным органам — вмешиваться в деятельность государственных учреждений и других организаций.
Одной из особенностей номенклатуры была ее иерархия. Все партийные органы коммунистической партии имели свою номенклатуру: ЦК Коммунистической партии Советского Союза (ЦК КПСС), центральные комитеты компартии союзных республик и областные комитеты компартии (в случае Эстонской ССР последними были городские и районные комитеты компартии).
Все уровни номенклатуры имели свою внутреннюю иерархию. К примеру, ”главная” номенклатура или список должностей, назначения и увольнения на которые должны утверждаться соответствующим партийным комитетом и ”бухгалтерская” номенклатура, где партию просто нужно было информировать о назначениях и увольнениях. Партийные бюро и секретариаты также имели свои номенклатуры. Таким образом, формальный статус заведующего отделом Центрального комитета Коммунистической партии Эстонии (ЦК КПЭ) не сопоставим со статусом начальника отдела райисполкома, поскольку первый принадлежал к номенклатуре ЦК ВКП, а второй к номенклатуре райкома партии.
Политическое и социальное влияние на должностях в номенклатуре того же уровня и степень привилегий, на которые они имели право, были значительно важнее. В номенклатуре ЦК КПЭ (насчитывала примерно 1500-2000 должностей) наивысшим статусом пользовались члены Бюро ЦК КПЭ, но и члены ЦК КПЭ превосходили остальных. Точно так же аппарат центральных органов власти союзной республики отличался по своему статусу от кадров парткомов и исполкомов районного уровня, которые должны были подчиняться приказам вышеназванных. Были некоторые различия в привилегиях внутри одного уровня номенклатуры и значительные различия между разными уровнями.
Что касается их социально-экономического значения, привилегии можно классифицировать в соответствии с их правовым и нормативным статусом. Исходя из этого, можно выделить три категории социально-экономических привилегий: общественно-нормативные (которые регулировались законом), административно-бюрократические (т.е. это были более или менее тайные или неписаные права) и ”неофициальные” привилегии, что в действительности означало доступ к каналам распределения товаров и услуг в зависимости от должности или положения человека.
Это создало благоприятные условия для распределения, направления и приобретения ”дефицитных” товаров и услуг (т.е. тех, которых не хватало) и других выгод. Такая деятельность не обязательно была незаконной, но, безусловно, не была и полностью законной. Тем не менее, по мере обострения ситуации с дефицитом такое поведение стало социальной нормой. Это не сократило социальное или экономическое неравенство, но создало идеальную среду для злоупотреблений, коррупции и спекуляций.
Сложно привести исчерпывающий перечень сфер и должностей с ”неофициальными” привилегиями, но в такой список обязательно нужно включить сотрудников магазинов и предприятий общественного питания, врачей, моряков, занимающихся коммунальными и жилищными услугами должностных лиц исполкомов, а также административных работников государственных органов и предприятий.
Многие сотрудники Управления делами Совета Министров могли пользоваться ”неофициальными” привилегиями, так как этот орган отвечал за снабжение товарами специальных магазинов, предназначенных только для номенклатуры, а также за выделение участков под дачи и раздачу пособий на путевки. Другими словами, этот орган распределял административно-бюрократические льготы. С другой стороны, сотрудники профсоюзов в основном работали с населением в целом, выделяя квартиры, разрешения на покупку автомобилей и путевки, которые было очень трудно получить, и приходилось годами ждать своей очереди.
Значительными общественно-нормативными и административно-бюрократическими привилегиями пользовались следующие социальные группы: аппарат компартии, министры, руководители государственных учреждений, спортсмены высокого уровня, ведущие представители творческой и научной интеллигенции, партийные и военные ветераны, депутаты Верховного Совета. За некоторыми оговорками, всех их можно было рассматривать как принадлежащих к советской элите.
Говоря о социально-экономических привилегиях в советском обществе, необходимо понимать, что они были в значительной степени обусловлены социалистической экономической системой, которая формально была основана на плановой экономике, но по своей сути была командной экономикой. В целом система была крайне неэффективной, а совокупное влияние различных факторов привело к постоянной нехватке потребительских товаров, различных услуг и, в меньшей степени, продуктов питания. Хотя некоторых продуктов питания, особенно импортных, всегда не хватало.
В первую очередь в контексте привилегированных групп следует упомянуть, что у них были более высокие доходы по сравнению с населением в целом. Однако по сравнению с капиталистическими странами разница в доходах была не особенно значительной. Базовая зарплата управленческого персонала была не намного больше зарплаты обычных рабочих (уровни устанавливало государством), но различные дополнительные льготы и премии, выплачиваемые управленцам, могли заметно влиять на их доходы.
Широко применялась тринадцатая заработная плата, также называемая ”пособием по здоровью”, которая выплачивалась, когда сотрудники уходили в свой ежегодный отпуск. Неизвестно, сколько партийных и государственных учреждений использовали тринадцатую зарплату.
Однако известно, что после восстановления независимости государственные и муниципальные власти Эстонской Республики продолжали использовать эту систему, которая существовала и в начале 2000-х гг. Тринадцатая зарплата назначалась всем сотрудникам независимо от занимаемой должности. В Эстонской Республике также переняли с советских времен дополнительную плату за знание иностранных языков и ученых степеней, которая служила источником дополнительного дохода, в частности, для государственных служащих.
Также существовали различные пенсионные схемы. В Советском Союзе была система персональных пенсий, состоящая из трех уровней: общесоюзной, республиканской и местной персональной пенсии. Суммы, выплачиваемые персональным пенсионерам, превышали заработную плату рядового работника.
Британский исследователь Мервин Мэттьюз изучал советские привилегии и указывал, что персональному пенсионеру всесоюзного значения в 1956 г. выплачивали 2000 рублей, тогда как средняя заработная плата в то время составляла всего 720 рублей. Кроме того, персональные пенсионеры меньше платили за коммунальные услуги и лекарства, но эти расходы в любом случае не были особенно высокими.
Освобождение от подоходного налога было еще одной льготой, на которую могли рассчитывать привилегированные люди. В послевоенные годы и после прихода к власти Брежнева герои Советского Союза, герои социалистического труда и другие обладатели государственных наград не должны были платить подоходный налог. Однако освобождение от подоходного налога могло распространяться и на другие социальные группы: например, на представителей творческой интеллигенции.
Высшим партийным и правительственным эшелонам и избранным представителям творческой интеллигенции вручались бесплатные путевки на проживание на курортах, предназначенных соответственно для партийных и государственных аппаратчиков и членов творческих объединений. Помимо бесплатного питания и проживания, возмещались их дорожные расходы. В свете этого, даже не стоит упоминать бесплатный общественный транспорт для депутатов Верховного Совета и персональных пенсионеров.
Дефицит играл важную роль и в снабжении товарами советской элиты. Хотя лица, занимающие ключевые должности, зарабатывали больше обычных служащих, они могли в конечном счете меньше платить за дефицитные товары, чем если бы они покупали их в обычном магазине.
В первую очередь это касалось специальных продуктовых посылок, так называемых кремлевок, которые могли получить лишь около десятка эстонских высокопоставленных партийных и государственных аппаратчиков, заплатив за них лишь символическую цену. Кроме того, в крупных советских городах и столицах союзных республик существовали специальные, недоступные для обычных людей магазины, в которых продавались импортные товары.
Кроме того, условия жизни советской элиты могли отличаться от населения в целом. Высшая номенклатура Эстонской ССР отдавала предпочтение более престижным квартирам, построенным до Второй мировой войны, где им обычно выделялось больше места, чем это предусмотрено соответствующими нормами. Особняки в престижных жилых районах также пользовались спросом.
Многоквартирные дома строились в крупных городах Эстонии для служащих различных органов власти и предприятий, а также для членов художественных объединений и ученых. Иногда их ошибочно называют жилыми домами для номенклатуры.
Наконец, давайте взглянем на медицинские услуги, предоставляемые элите. В Таллинне действовала 4-я республиканская больница, также известная как Партийная больница. Здесь лечились партийные и государственные деятели союзной республики, представители привилегированной творческой интеллигенции и ученые, военные и партийные ветераны и т.д. В некоторых случаях члены их семей также имели право на медицинскую помощь в этой больнице.
Когда высшие партийные или правительственные чиновники или персональные пенсионеры умирали, оставшемуся в живых супругу и несовершеннолетним детям могли быть предоставлены единовременные пособия в дополнение к пособию на погребение. Однако довольно часто дети получали пособие до достижения совершеннолетия, а супруги получали пожизненное пособие по потере кормильца.
Номенклатура была упразднена, когда Коммунистическая партия утратила монополию на власть, и Советский Союз распался. Некоторые из бывших союзных республик сохранили определенный объем формальных привилегий для элиты, ”неофициальные” привилегии также сохранились во многих местах. Но везде встречались представители бывшей элиты, которые заняли высокую позицию в политической и экономической элите новой общества.
Олев Лийвик (р. 1975) эстонский историк и старший научный сотрудник Эстонского института исторической памяти. Его основные сферы исследований включают политическую историю послевоенной Эстонии и историю остзейских немцев в Эстонии 1920-1930-х гг.
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