Историк рассказал, как жила элита в Советском Союзе

Хотя официальной идеологией в Советском Союзе был эгалитаризм, в обществе было полно неравенства и дискриминации. Более всего в коммунистической империи страдали различные маргинальные и маргинализованные группы. Тем не менее, большая часть населения постоянно сталкивалась с социальным и экономическим неравенством. Основной причиной тому служит привилегированный статус определенных социальных групп.

Цель данной статьи — изучить привилегии, напрямую связанные или полученные благодаря общественному или официальному статусу, из-за которых горстка избранных получала доступ к общественным и экономическим благам, которые были полностью или практически недосягаемы для большинства людей.

Зачастую привилегии рассматриваются исключительно в контексте номенклатуры. Соответствующие мифы постулировались некоторыми авторами, как например эмигрировавшим из СССР историком и политологом Михаилом Восленским и известным югославским коммунистом Милованом Джиласом.

Они разочаровались в системе и стали ее критиками. Оба рассматривали номенклатуру как ”новый класс” или ”правящий класс”, и использовали этот термин в узком значении лишь для описания советской элиты. Подобный подход сопряжен с излишним упрощением и не уделяет внимания формальным иерархиям и социальным стратам внутри номенклатуры, а также оставляет за скобками определенные социальные группы, без которых невозможно изучение функционирования системы привилегий.

В узком смысле, номенклатуру можно определить как (тайный) список ключевых постов, на которых людей назначали и с которых их освобождали по решению или с одобрения партийного комитета (государственные учреждения по примеру партии разрабатывали собственные номенклатурные списки). В обычном понимании членами номенклатуры были просто люди, которые занимали указанные должности: они могли занимать руководящие должности в партийном аппарате, министерствах, научных или культурных учреждениях.

Как номенклатура не была тем же, что привилегированная элита, так же и список должностей не требовался для назначения льгот. Номенклатура была в первую очередь механизмом партийного контроля, который позволял высшим партийным эшелонам использовать кадровую политику для вмешательства в деятельность низших партийных органов, а партийным органам — вмешиваться в деятельность государственных учреждений и других организаций.