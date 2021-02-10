Куда мы движемся и каким мог бы быть новый мир? Блогер RusDelfi о блокчейнах и децентрализации

Мы стремимся к более высокому уровню цифровизации. Поэтому цифровая инфраструктура будет приобретать все большее значение и оказывать всё большее влияние на общество. Логическим завершением глобализации, автоматизации и цифровизации должна стать децентрализация.

Децентрализация — высшая форма демократии, где решение принимается всеми участниками. Децентрализация — это власть кода, а не финансистов и банкиров.

Примером децентрализованной системы является блокчейн.

Что такое блокчейн?



В переводе с английского ”Block” — означает блоки, а ”chain” переводится как ”цепочка”. Из чего следует, что блокчейн — это цепочка блоков, в которой присутствует строгая последовательность.

Блоки — это информация — данные о транзакциях, сделках, контактах внутри системы, которые представлены в криптографической форме. Все эти блоки выстроены в цепочку, то есть имеют связь между собой. Чтобы записать новый блок, нужно последовательное считывание данных со всех предыдущих. Имеющуюся информацию невозможно удалить или заменить.

Главная особенность блокчейн — отсутствие основного сервера, на котором держится вся информация. Данными владеют одновременно все участники блокчейн-сети. То есть у всех участников равные права, поэтому совершение операций проводится между ними напрямую.

Когда лицо А посылает монеты лицу Б, то транзакция проверяется всеми участниками сети. Большинство должно одобрить транзакцию.

Уже сейчас блокчейн активно используется не только в финансовом секторе, но и в операциях с товарами и сырьём, авторском праве, управлении данными, алмазной индустрии, энергетике, электронном голосовании, играх, организации частного и государственного управления, интернете вещей и так далее.

Какие проблемы решает блокчейн?



Отсутствие прозрачности, коррупция, слабая подотчетность

Какой смысл создавать независимую корпорацию в общественном интересе, если в конечном итоге она начинает работать на обеспечение своего же существования?

При принятии решений любой субъект руководствуется в первую очередь личным эгоистичным интересом, что продиктовано, в том числе, инстинктом самосохранения. Коррупция существует постольку, поскольку субъекты могут скрыть результаты своих действий.