Куда мы движемся и каким мог бы быть новый мир? Блогер RusDelfi о блокчейнах и децентрализации(3)
Юрист и блогер Анастасия Артемьева продолжает рассказывать об экономической обстановке в мире и плюсах децентрализации.
Юрист и блогер Анастасия Артемьева продолжает рассказывать об экономической обстановке в мире и плюсах децентрализации.
Мы стремимся к более высокому уровню цифровизации. Поэтому цифровая инфраструктура будет приобретать все большее значение и оказывать всё большее влияние на общество. Логическим завершением глобализации, автоматизации и цифровизации должна стать децентрализация.
Децентрализация — высшая форма демократии, где решение принимается всеми участниками. Децентрализация — это власть кода, а не финансистов и банкиров.
Примером децентрализованной системы является блокчейн.
В переводе с английского ”Block” — означает блоки, а ”chain” переводится как ”цепочка”. Из чего следует, что блокчейн — это цепочка блоков, в которой присутствует строгая последовательность.
Блоки — это информация — данные о транзакциях, сделках, контактах внутри системы, которые представлены в криптографической форме. Все эти блоки выстроены в цепочку, то есть имеют связь между собой. Чтобы записать новый блок, нужно последовательное считывание данных со всех предыдущих. Имеющуюся информацию невозможно удалить или заменить.
Главная особенность блокчейн — отсутствие основного сервера, на котором держится вся информация. Данными владеют одновременно все участники блокчейн-сети. То есть у всех участников равные права, поэтому совершение операций проводится между ними напрямую.
Когда лицо А посылает монеты лицу Б, то транзакция проверяется всеми участниками сети. Большинство должно одобрить транзакцию.
Уже сейчас блокчейн активно используется не только в финансовом секторе, но и в операциях с товарами и сырьём, авторском праве, управлении данными, алмазной индустрии, энергетике, электронном голосовании, играх, организации частного и государственного управления, интернете вещей и так далее.
Отсутствие прозрачности, коррупция, слабая подотчетность
Какой смысл создавать независимую корпорацию в общественном интересе, если в конечном итоге она начинает работать на обеспечение своего же существования?
При принятии решений любой субъект руководствуется в первую очередь личным эгоистичным интересом, что продиктовано, в том числе, инстинктом самосохранения. Коррупция существует постольку, поскольку субъекты могут скрыть результаты своих действий.
Представьте себе, что собранные налоги прозрачно передаются по одному адресу, а затем перераспределяются между ведомствами. Все сделки, которые будут совершатся далее, прозрачны. Нет никакого способа скрыть или удалить что-то.
Блокчейн снижает вероятность совершения мошенничества и позволяет проводить мгновенный и дешевый аудит.
Доступность
В странах третьего мира есть множество талантливых людей, которые, к сожалению, отрезаны от существующей финансовой системы. Децентрализация обеспечивает доступность финансовой системы всему миру.
Можно ли остановить децентрализованную сеть? Может ли децентрализованная сеть обанкротиться?
Большое количество посредников
Децентрализация — это возможность убрать ненужных посредников, повысив производительность. Посредники берут деньги за услуги, которые сеть способна выполнить быстрей, надёжней и дешевле.
Например, почему вы должны платить больше, отправляя деньги за границу? В современном мире банки имеют слишком большую власть.
Они хранят персональные данные клиентов, решают вопрос о комиссиях, принимают решения о запрете или приостановлении операции. Банки могут замораживать счета, отказывать в обслуживании. Децентрализация лишает их такой власти, выполняя их работу дешево, быстро и беспристрастно.
Эффективность, достоверность, скорость
В традиционном финансовом мире существует множество баз данных. Они являются централизованными и управляются финансовыми организациями. Их синхронизация часто неэффективна.
Блокчейн решает эту проблему. Вместо того, чтобы доверять одной центральной единице, существует набор независимых узлов, которые приходят к взаимному согласию относительно истины.
Блокчейн способен хранить неизменную информацию о том, у кого что есть, кому что принадлежит или кто кому что должен.
В отличие от традиционных бухгалтерских книг, блокчейн — это не только децентрализованное хранилище бухгалтерских регистров, но и способ проведения транзакций.
Излишняя централизация, иерархизация
Централизованная модель управления зависит от ограниченных знаний, опыта и понимания одного человека или образования.
Таким образом, чем сложнее проблема, тем меньше шансов, что иерархическая организация может с ней справиться. К тому же любая корпорация действует в первую очередь в личном интересе. Необходим отход от иерархизации и централизации.
Уже сейчас в peer-to-peer сетях (lending p2p, краудфандинг) широко используется подход ”снизу вверх”, позволяющий участникам сети сотрудничать таким образом, чтобы это отражало желания и потребности сообщества.
Реальная демократия
Поскольку децентрализация дает возможность отдельным лицам и сообществам принимать решения и сотрудничать друг с другом, любой может предложить изменения или начать какую-либо деятельность.
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