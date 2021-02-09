09.02.2021, 10:10

Иррациональный оптимизм или холодный расчёт? Блогер RusDelfi рассуждает об инвестировании в период пандемии


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Иррациональный оптимизм или холодный расчёт? Блогер RusDelfi рассуждает об инвестировании в период пандемии
Фото из личного архива автора

Юрист и автор блога на RusDelfi Анастасия Артемьева рассказывает о том, что происходит с акциями на фоне пандемии и как действовать в таких условиях рационально.

Хочу вернуться к вопросу, который мучал многих в 2020 году. Туристов нет. Рестораны закрыты. Отели пустые. Самолёты реже летают, а паромы реже ходят.

”Почему же при общем негативном состоянии экономики цены на акции растут?”

Рост цен на финансовые активы может быть как адекватным, так и иррациональным. Адекватным он является тогда, когда за ним стоит улучшение ситуации в реальном секторе экономики: увеличение производительности труда, научные открытия, отличные финансовые результаты. Если ничего подобного нет, а цены на активы растут, финансовый бум превращается в финансовый пузырь.

К сожалению, о наличии финансового пузыря можно с уверенностью говорить лишь после того, как он лопнет. С момента пандемии участился показ рекламы инвестиций в акции. Но, к сожалению, людям забыли рассказать о том, что существует такая экономическая категория, как ”финансовый пузырь”. То есть в экономике, возможно, надулся пузырь. Почему образуются и лопаются пузыри?

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Существенную роль играет психология, в частности, механизм подражания. Если действия одних игроков приносят большие доходы, то и другие субъекты рынка стремятся вести себя таким же образом. Это приводит к увеличению спроса и соответственно росту рыночных цен. Если одни игроки продают активы, то и другие начинают их продавать. Цены активов падают.

Оптимизм всегда сменяется паникой и депрессией


Кризис 1857 года — массовые банкротства железнодорожных, промышленных компаний, кризису предшествовал бум акций железнодорожных компаний. Кризис 1890 — кризису предшествовал бум на американской фондовой бирже. Кризис 1929 — кризису предшествовал спекулятивный бум на рынке акций, миллионы американцев начали инвестировать в них свои деньги.

Кризис 1987 — кризису предшествовал бум на рынке акций. Кризис 2001 — кризису предшествовал бум на рынке акций интернет-компаний.

Кризис 2008 — кризису предшествовал бум на кредитном рынке и рынке недвижимости.

Экономист П. Кругман: ”Появление пузырей — неизбежность, и экономика существовать без них уже не может. Вся наша история — путь, состоящий из подъемов и спадов”.

Что способствует надуванию пузыря?


- снижение процентных ставок центральным банком;

- увеличение кредитования;

- возможность перекладывания рисков на других игроков;

- жесткая конкуренция;

- сложность оценки реальной стоимости актива;

- финансовая либерализация.

И ведь все эти процессы происходят прямо сейчас. Что ещё мы видим?

- риск повторного закрытия экономик из-за коронавируса;

- рост уровня безработицы;

- падение потребительского спроса;

- обратный процесс глобализации;

- кризис в целых отраслях экономики;

- люди боятся тратить деньги, а бизнес инвестировать, так как неясно, что будет дальше.

Тогда лучше инвестировать в новый мир?

Брокеры с радостью расскажут вам о том, что из-за снижения ключевых ставок центральными банками нужно срочно нести свои деньги на фондовый рынок.

Однако вы должны осознавать риск его падения.

Если все говорят про акции, то заработать на этом вряд ли получится. Но может есть новые возможности и инструменты?

Куда движется человечество и о чем скоро заговорят?

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