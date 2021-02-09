Иррациональный оптимизм или холодный расчёт? Блогер RusDelfi рассуждает об инвестировании в период пандемии

Хочу вернуться к вопросу, который мучал многих в 2020 году. Туристов нет. Рестораны закрыты. Отели пустые. Самолёты реже летают, а паромы реже ходят.

”Почему же при общем негативном состоянии экономики цены на акции растут?”

Рост цен на финансовые активы может быть как адекватным, так и иррациональным. Адекватным он является тогда, когда за ним стоит улучшение ситуации в реальном секторе экономики: увеличение производительности труда, научные открытия, отличные финансовые результаты. Если ничего подобного нет, а цены на активы растут, финансовый бум превращается в финансовый пузырь.

К сожалению, о наличии финансового пузыря можно с уверенностью говорить лишь после того, как он лопнет. С момента пандемии участился показ рекламы инвестиций в акции. Но, к сожалению, людям забыли рассказать о том, что существует такая экономическая категория, как ”финансовый пузырь”. То есть в экономике, возможно, надулся пузырь. Почему образуются и лопаются пузыри?

Существенную роль играет психология, в частности, механизм подражания. Если действия одних игроков приносят большие доходы, то и другие субъекты рынка стремятся вести себя таким же образом. Это приводит к увеличению спроса и соответственно росту рыночных цен. Если одни игроки продают активы, то и другие начинают их продавать. Цены активов падают.

Оптимизм всегда сменяется паникой и депрессией



Кризис 1857 года — массовые банкротства железнодорожных, промышленных компаний, кризису предшествовал бум акций железнодорожных компаний. Кризис 1890 — кризису предшествовал бум на американской фондовой бирже. Кризис 1929 — кризису предшествовал спекулятивный бум на рынке акций, миллионы американцев начали инвестировать в них свои деньги.

Кризис 1987 — кризису предшествовал бум на рынке акций. Кризис 2001 — кризису предшествовал бум на рынке акций интернет-компаний.

Кризис 2008 — кризису предшествовал бум на кредитном рынке и рынке недвижимости.

Экономист П. Кругман: ”Появление пузырей — неизбежность, и экономика существовать без них уже не может. Вся наша история — путь, состоящий из подъемов и спадов”.