"Финансовый пузырь" современности: специалист рассуждает об экономике после пандемии

Обычно я советую покинуть пространство, создаваемое средствами массовой информации, однако сейчас сама попала в это пространство. Это означает следующее:

А) Иногда ценную информацию можно получить и из СМИ.

Б) Нужно критически относится ко всему прочитанному. Не перенимать чужие идеи, а лишь строить свои на их основе.

А теперь, зная это, посмотрите вокруг. Вы заметили, что окружающий нас мир начал очень быстро меняться?

Пандемия ускорила процессы, зародившиеся в начале 21 века, а также выявила нерентабельность не просто отдельных компаний, а целых отраслей экономики и государственных институтов.

Мир меняется, а с ним и наше поведение.

Теперь мы дистанционно посещаем мероприятия, покупаем товары, обучаемся, работаем, взаимодействуем с контрагентами, голосуем. От этого выигрывают компании, не имеющие материального продукта. И в то же время проигрывают устаревшие образования.

Растёт уровень безработицы, снижается потребительский спрос и прибыли компаний. Падает производительность. Многие инвестиции оказались неэффективными. Мы боимся будущего, предпочитая откладывать, а не тратить.

И у нас есть причины для страха, ведь создание нового неизбежно сопровождается разрушением старого. Для адаптации к новым реалиям необходимо, во-первых, их осознание и, во-вторых, переквалификация. Оставаясь специалистом узкой устаревшей сферы, вы рискуете потерять работу

Алан Гринспен, бывший председатель ФРС (Центральныого Банка США), в своих работах использовал термин ”созидательное разрушение”, введённый Йозефом Шумпетером. По мнению А. Гринспена созидательное разрушение — главная движущая сила экономического прогресса, нескончаемая буря, разрушающая бизнес и человеческие жизни, но по ходу этого создающая более продуктивную экономику; единственный способ повысить выработку в единицу времени — направить ресурсы общества на финансирование самых современных технологий и организаций.

А. Гринспен считает созидание и разрушение сиамскими близнецами, поскольку этот процесс подразумевает замещение прежде продуктивных и эффективных активов и связанных с ними рабочих мест новыми технологиями и рабочими местами. Мы видим, что с момента пандемии Государства и Центральные Банки начали активно вмешиваться в экономику.