Блокчейн — новая форма общественного договора? Блогер RusDelfi о том, как построить справедливое общество

Теория общественного договора гласит, что люди добровольно отказываются от некоторых своих прав в пользу объединения (например, государства), чтобы оно регулировало их отношения.

Изначально люди находились в незавуалированной войне всех против всех. Однако это состояние ставило жизнь каждого под угрозу, и, чтобы обеспечить безопасность, люди заключили договор друг с другом о взаимных правах и обязанностях.

Так появилось общество, а затем и государство.

Необходимым условием легитимности общественного договора является тот факт, что он принимается большинством. Результатом заключения общественного договора стали, например, государственные законы.

Эффективность существующего общественного договора вызывает сомнения по следующим причинам.

Во-первых, существует огромное количество способов нарушить его и избежать ответственности.

Во-вторых, государство уступило крупным корпорациям значительную часть власти, в том числе монополию на информацию, монополию на эмиссию денег. Корпорации не связаны с нами общественным договором, поскольку не мы наделяли их властью. В связи с этим нет никаких оснований полагать, что корпорации будут действовать в общественном интересе.

В-третьих, право влияния на принятие решений государством оказалось иллюзорным, поскольку отсутствует прозрачность, отчётность, а также имеют место мошенничество, фальсификации, коррупция. Правила стали меняться произвольно по инициативе образования.

Блокчейн (о том, что это такое можно прочитать в предыдущем материале) можно воспринимать как системное решение, позволяющее нам формулировать, закреплять, а также исполнять общественный договор.

Договор будет находиться в исходном коде протокола. Команда будет нести ответственность перед сообществом за поддержание правил и протокола в рабочем состоянии. Алгоритм не позволит нарушить эти правила.

Новый договор должен учитывать интересы всех участников. В пример можно привести криптовалюту Cardano, которая создала глобальную систему голосования.

В Cardano существует система подачи бюллетеней, через которую сообщество предлагает улучшения. Это может быть предложение по поддержанию системы, ее продвижению или, возможно, предложение по улучшению существующего протокола.