Тысячи эстонцев поверили, что машина с их посылками с AliExpress была разграблена в Латвии. На самом деле, инцидент произошел в Бельгии

На самом деле ни один автомобиль, который перевозил посылки в Эстонию, не был разграблен. Тем не менее, такая дезинформация достигла огромного количества людей в странах Балтии. Только в Эстонии несколько постов в Facebook достигли глаз десятков тысяч пользователей соцсети. А в целом этот новостной фэйковом прочитали более полумиллиона, а точнее, 740 000 пользователей Facebook в странах Балтии. На эстонском, латышском, литовском и русском языках.

Было два главных поста об этом: один — из Литвы, а другой — на русском из Эстонии. Первый утверждал, что кража произошла в Литве, а второй — что в Латвии.

Люди видели фотографии разграбленного грузовика, окруженного тысячами пакетов. Среди прочих были изображения и более мелких предметов, которые выпали из упаковок: например, толстовка и защитные маски.

Screenshot Facebook Facebook

Сообщением, сделанным в Эстонии, поделились более 4500 раз, а сообщением из Литвы —более 1600 раз. В комментариях упоминались друзья и все пользователи были злы и расстроены, что почта не уведомила об аварии. Тем не менее, ряд пользователей поняли, что это фэйк.

Screenshot Facebook Facebook

Правда такова: грузовик с посылками был разграблен не в Латвии или Литве, а в Льеже, Бельгия. Пакеты предназначались не для стран Балтии, а для голландцев и немцев. Грузовик двигался по дороге не в Таллинн, а во Франкфурт.

Фотографии получены от молодого человека по имени Ян ван дер Краан из Ситтарда, Нидерланды. Ван дер Краан — городской исследователь, его хобби — изучение заброшенных мест. Так он и нашел грузовик с тысячами разорванных пакетов в 70 километрах от своего родного города, под Льежем. Он сфотографировал свои находки и разместил изображения в Facebook, чтобы люди, чьи адреса он видел на посылках, знали, что их посылки не придут.

Молодой человек разместил видео и фото о находке на Facebook 22 июля. Голландские порталы опубликовали новость об инциденте в тот же день и на следующий день. Ван дер Краан рассказал местным СМИ, что пакеты были разграблены, все дорогие вещи исчезли, а все недорогое, вроде телефонных чехлов — было брошено.

Вот оригинальный пост Яна ван дер Крана:

Screenshot Facebook Facebook

Бельгийская полиция начала расследование инцидента после того, как ван дер Краан разместил информацию в Facebook. В интересах следствия они не раскрыли никаких подробностей, которые могли бы указать на время инцидента или подозреваемых.

Более подробную информацию о этом можно найти на портале RTL Nieuws, Hart van Nederland, а также видео на Youtube.

Неделю спустя пост каким-то образом добрался до Литвы и оттуда попал в Эстонию. По пути информация исказилась, и сообщение гласило, что грузовик был выпотрошен уже здесь, в странах Балтии. Пост на литовском языке был опубликован 28 июня, в Эстонии пост на русском был опубликован 2 июля.

Omniva быстро опровергнула ложную информацию. В прошлую пятницу, 3 июля, они выпустили пресс-релиз, в котором заявили: «Эта информация, распространяемая на Facebook — ложная, посылки эстонских клиентов вне опасности. Часть объема китайских посылок поступает в Эстонию через Литву (по железной дороге в Литву, а оттуда в Эстонию автомобильным транспортом), перевозки посылок для жителей Эстонии в полном порядке.» Omniva также связался с литовской почтовой службой, где также было подтверждено, что сообщение, распространенное в Литве, было ложным.

Поскольку многие клиенты ждали своих посылок в течение нескольких месяцев из-за пандемии коронавируса, понятно, почему эта публикация стала так популярна. Возможно, люди пытались найти виновника долгой задержки посылок.

Вердикт: это ложная информация.

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