Правда ли, что вышки 5G нагревают человека как микроволновка?

Что именно говорится?

Видео с бортовой камеры, распространяемое в Facebook, собрало более 8000 зрителей. В машине транслируется радио-проповедь против 5G. Оратор никак не представляет себя, а только говорит, что он собирал исследования в области электротехники. В каком ВУЗе и под каким названием вышли научные статьи — остается секретом. Это само по себе вызвает вопросы, но видео продолжается около 5 минут.

Таким образом, на видео представлены три утверждения. Вот они:

1. Микроволновая печь, WiFi и 4G имеют одинаковый диапазон частот волн. Однако для 5G они выше и, следовательно, опаснее для человеческого организма;

2. Человек состоит в основном из воды. В то время как молекулы воды могут нагреваться до кипения при нагревании пищи в микроволновых печах с более низкой частотой, а уж при ходьбе под мачтой 5G вода в организме человека точно начинает реагировать, что оказывает разрушительное воздействие на здоровье человека;

3. Мачты 5G увеличивают частоту, потому что это дешевле и удобнее для производителей электроники. Таким образом, производители электроники влияют на здоровье людей в ущерб своему удобству.

Как на самом деле?

Несколько недель назад министр информационных технологий Эстонии Рауль Сием объявил, что в Эстонии начнут работать полосы частот 5G в диапазоне 3410–3800 МГц (3,41–3,8 ГГц). Действительно, микроволновая печь работает на более низкой частоте — оставаясь на уровне 2,4 ГГц, а технология 4G работает на частоте 1,9–2,2 ГГц. 5G позволит использовать больше частот в рамках модернизации технологии. Большинство европейских стран выбрали частоты, аналогичные Эстонии, например, Финляндия имеет точно такой же диапазон, что и Эстония.

Иво Мюрсепп, старший преподаватель Института электроники Таллиннского технологического университета, объяснил Delfi, что радиоволны — это неионизирующее электромагнитное излучение, которое не способно расщеплять атомы в организме человека.

”Единственный эффект — тепловой: то есть при поглощении телом часть энергии радиоволн становится теплом. На этом принципе основана та же работа микроволновой печи”, — заявил он.