Правда ли, что вышки 5G нагревают человека как микроволновка?

Движение против 5G активно в русскоязычном медиа-пространстве. Сейчас в Facebook распространяется утверждение о том, что мачты 5G нагревают человека, как микроволновки. Тысячи людей были обмануты всего одним постом в соцсети.
Что именно говорится?
Видео с бортовой камеры, распространяемое в Facebook, собрало более 8000 зрителей. В машине транслируется радио-проповедь против 5G. Оратор никак не представляет себя, а только говорит, что он собирал исследования в области электротехники. В каком ВУЗе и под каким названием вышли научные статьи — остается секретом. Это само по себе вызвает вопросы, но видео продолжается около 5 минут.
Таким образом, на видео представлены три утверждения. Вот они:
1. Микроволновая печь, WiFi и 4G имеют одинаковый диапазон частот волн. Однако для 5G они выше и, следовательно, опаснее для человеческого организма;
2. Человек состоит в основном из воды. В то время как молекулы воды могут нагреваться до кипения при нагревании пищи в микроволновых печах с более низкой частотой, а уж при ходьбе под мачтой 5G вода в организме человека точно начинает реагировать, что оказывает разрушительное воздействие на здоровье человека;
3. Мачты 5G увеличивают частоту, потому что это дешевле и удобнее для производителей электроники. Таким образом, производители электроники влияют на здоровье людей в ущерб своему удобству.
Как на самом деле?
Несколько недель назад министр информационных технологий Эстонии Рауль Сием объявил, что в Эстонии начнут работать полосы частот 5G в диапазоне 3410–3800 МГц (3,41–3,8 ГГц). Действительно, микроволновая печь работает на более низкой частоте — оставаясь на уровне 2,4 ГГц, а технология 4G работает на частоте 1,9–2,2 ГГц. 5G позволит использовать больше частот в рамках модернизации технологии. Большинство европейских стран выбрали частоты, аналогичные Эстонии, например, Финляндия имеет точно такой же диапазон, что и Эстония.
Иво Мюрсепп, старший преподаватель Института электроники Таллиннского технологического университета, объяснил Delfi, что радиоволны — это неионизирующее электромагнитное излучение, которое не способно расщеплять атомы в организме человека.
”Единственный эффект — тепловой: то есть при поглощении телом часть энергии радиоволн становится теплом. На этом принципе основана та же работа микроволновой печи”, — заявил он.
Он указал, что если мощность микроволновой печи достаточно высока, это может вызвать тепловые повреждения, такие как ожоги или перегрев.
”Необходимая для этого мощность хорошо видна с передней панели микроволновой печи, но для мобильной связи используются в тысячи раз более слабые сигналы”, — сказал он.
Он подтвердил второй факт, что люди действительно состоят из воды, и технически, когда тело нагревается, молекулы воды в нем начинают вибрировать быстрее, но есть нюанс.
”Пока человек не охлаждается до абсолютного нуля (-273,15 C), молекулы воды постоянно сталкиваются в организме, и пока никто не заболел из-за этого" — так он объяснил биологический аспект. ”Здесь нет никаких химических реакций, это просто движение атомов воды в теле, а "встроенная" система обогрева человеческого тела помогает нам поддерживать температуру тела стабильной”, также добавил: ”Стоит подчеркнуть, что даже если бы антенна работала на полную мощность, она не вырабатывала бы достаточно тепла, чтобы перегреть человека. Кроме того, в мачте антенны направлены не на землю, и, следовательно, мимо людей. Это необходимо для того, чтобы достигать максимально широкой области покрытия вокруг него. Поэтому сигнал слабее чуть ниже антенны, а мобильные устройства работают и в отдалении от вышки.”
Он также пояснил, почему частота будет увеличена, чтобы увеличить скорость передачи данных. ”Сама скорость зависит не от частоты, а от доступного частотного диапазона или полосы пропускания. На низких частотах пространство уже заполнено, а на более высоких частотах можно получить больше — это основная причина”, — заявил он.
В видео утверждается, что информационным компаниям ”удобнее” создавать себе новые частоты в ущерб здоровью человека и это утверждение также было опровергнуто исследователем. ”Что касается комфорта, то здесь все наоборот. Чем выше частота, тем сложнее и дороже производить соответствующее оборудование — поэтому более высокие скорости получаются там, где это "неудобно"”.
Кроме того, стоит напомнить, что разрушать атомы может только ионизирующее излучение. Например, видимый солнечный свет опасен. Излучение мобильных телефонов, микроволнового излучения и антенной мачты — неионизирующее излучение, оно не опасно.
Решение: это видео с ложными утверждениями и вводящими в заблуждение выводами. Такие данные не соответствуют действительности.
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