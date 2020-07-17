Люди поверили, что в Эстонии просто так раздают гражданство белорусским оппозиционерам. На деле все не так

Говоря о "серых" паспортах, важно сначала выяснить терминологию. Серый паспорт или паспорт иностранца Эстонии означает неопределенное гражданство, а не отсутствие гражданства.

По данным Регистра населения, на 1 июля этого года в Эстонии проживало менее 70 000 таких людей. Чтобы быть более точным, 69 993. Разница с информацией из поста — более 5000 человек, это как население Рапла, Элва или Сауэ.

Уменьшение числа серопаспортников происходит за счет двух вещей: смертей и предоставления эстонского гражданства новорожденным в упрощенном порядке.

Например, с этого года эстонское гражданство также может быть оформлено в упрощенном порядке для детей, чьи родители имеют серый паспорт. Один родитель может быть из другой страны. Ранее требовалось, чтобы оба родителя несли паспорт иностранца в кармане. Это изменение способствовало предоставлению эстонского гражданства 130 детям. У большинства из этих детей один из родителей был гражданином России.

Эта поправка аналогична положению, ранее предусмотренному в Законе о гражданстве, который гарантирует право на гражданство Эстонии по рождению, если один из родителей ребенка является гражданином Эстонии.

Все граждане с серыми паспортами могут подать заявку на получение гражданства Эстонии. Для этого им нужно: быть старше 15 лет, прожить в Эстонии не менее восьми лет, иметь зарегистрированное место жительства в Эстонии, быть лояльными к эстонскому государству и дать соответствующую клятву. Кроме того, все заявители должны сдать экзамен как на знание эстонского языка (требуется уровень B1), так и на знание Конституции ЭР и Закона о гражданстве. Те, кто получил основное, среднее или высшее образование на эстонском языке, не должны сдавать языковой экзамен.

Предоставление гражданства путем натурализации последние годы было статистически равномерным (за исключением скачка в 2016 году, когда 1779 человек получили гражданство). В 2019 году 768 человек получили гражданство по натурализации, в 2018 году — 766 человек.

Что касается предоставления гражданства белорусской оппозиции, то в законе никакого обособления нет. Возможно, такие слухи спровоцировал рассказ о Николае Ильине, гражданине Эстонии, который умер в Донбассе в понедельник.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу подтвердил, что мужчина получил гражданство в 2016 году путем натурализации. Это означает, что Ильин выполнил условия, перечисленные выше. Он приехал в Эстонию в 2006 году после бегства из Беларуси из-за политических преследований. К 2016 году он прожил в Эстонии 10 лет, а минимальное требование для подачи заявления на получение гражданства — восемь. Он также получал высшее образование в Эстонии и изучал эстонский язык.

Таким образом белорусы (как и представители любой другой страны) не получают гражданство на каких-то особых основаниях, кроме предусмотренных законом.

Решение: это ложная информация. В Эстонии не ”более 75 000”, а менее 70 000 серопаспортников. Кроме того, процедура получения гражданства Эстонии, которую выполнил Николай Ильин, погибший на Донбассе, вполне определенная и соответствует закону.