C новым Delfi!!!

Самым большим фактором изменения бизнес-модели стало увеличение к данному моменту доли платного контента почти до 20%, что предполагает наличие как пользовательского интерфейса иного типа, так и иной навигации между различными типами контента и каналами. ”В лице полного пакета Delfi мы развиваем экосистему, где каждый совершеннолетний житель Эстонии должен стать подписчиком. Подписка обеспечивает доступ к самому разнообразному контенту независимо от того, интересуются читатели лучшими статьями-мнениями или разоблачениями журналистских расследований, эксклюзивным видеоконтентом (ралли, теннис, баскетбол), обучающими видео, которые помогут ребенку подготовиться к выпускным экзаменам, коллекциями рецептов или неустаревающими интервью с яркими персонами. Помимо контента, мы также создаем все больше дополнительной ценности для клиентов за счет синергии других направлений бизнеса, например, предлагая скидки на организованные нами крупные мероприятия”, — добавил Виркебау.

"Медиасектор в целом переживает крупную цифровую революцию и значительные изменения бизнес-модели. Более 20 лет Delfi занимает ведущую позицию и задает направление в развитии эстонских цифровых медиа, являясь несомненным лидером рынка. За последние два года произошел резкий поворот в сторону электронных подписчиков и развития медиа как основанного на услугах продукта. Количество наших электронных подписчиков за два года увеличилось почти втрое. А также почти в три раза увеличилось время, проводимое читателем на нашем портале. Мы играем важную роль в формировании развитого цифрового, открытого и информированного общества, поэтому сами должны быть на очень высоком технологическом уровне. Все это и обусловило необходимость больших инвестиций в развитие”, — резюмировал нововведения Арго Виркебау, исполнительный директор Ekspress Meedia.

Помимо визуального изменения, была обновлена ​​технологическая платформа и внутренние инструменты всего портала. Например, наряду с модулем управления фото, видео, мультимедиа и вводом текста полностью обновлено управление комментариями и функция модератора, чтобы способствовать развитию культуры обсуждения и упростить процедуру удаления нежелательных комментариев. Работу модераторов должна упростить программа, соединенная с административными инструментами и базирующаяся на анализе текста.

В ходе длившегося 18 месяцев проекта, который обошелся в 18 миллионов евро, дизайн и структура главной страницы Delfi, а также структура других вкладок изменились как для мобильных телефонов, так и для компьютеров. Изменились навигация между субпорталами и структура просмотра статей.

Технологические изменения и перемены в пользовательском интерфейсе были вызваны и переходом читателя с компьютера на мобильный телефон. Сегодня почти две трети читателей пользуются Delfi через мобильный телефон, поэтому самые большие изменения в дизайне коснулись именно мобильной версии. В целом обновленный портал визуально чище, без постороннего визуального шума, а просмотр статей более плавный, потому что больше не нужно делать несколько щелчков мышью, чтобы открыть следующую историю.

Что это даст читателю?



По словам исполнительного редактора Delfi Тармо Паю, в ходе обновления Delfi, а также стартовых страниц других субканалов портала, помимо дизайнерского оформления и повышения скорости пользования, ставилась цель существенно улучшить логику подачи материалов.

”Мы обобщили логику блоков по содержанию для телефона и монитора компьютера, сократив количество разных блоков и сделав разросшуюся за годы стартовую страницу Delfi примерно наполовину короче и компактнее. Эти изменения могли бы помочь нашим пользователям быстрее находить на стартовой странице интересующий их контент или рубрику. С новыми административными инструментами наши редакторы смогут более гибко обобщать на стартовой странице разные темы и содержание разных изданий”, — сказал он.

”Разумеется, стартовая страница Delfi не отличается от города Таллинна в том плане, что никогда не будет закончена полностью, поэтому сегодняшние изменения далеко не являются завершением новых интересных обновлений. Мы с интересом и заботой отслеживаем поведение наших нынешних и будущих пользователей на нашем сайте и с нетерпением ждем сегодня, в ближайшие дни и в будущем обратной связи, которую сможем учесть при принятии следующих решений”, - добавил Паю.

”Думаю, сегодня наши читатели пребывают в состоянии легкого шока, — комментирует изменения главный редактор русскоязычной версии портала rus.delfi.ee Андрей Шумаков. — Поначалу всегда кажется, что что-то привычное было лучше, а все незнакомое пугает. Я бы сравнил эти эмоции с переездом в новый, просторный, сияющий дом, всё немного незнакомо, немного отпугивает. Но в то же время при первом же взгляде понимаешь, что он намного круче и удобнее старой привычной квартиры. Теперь нам предстоит привыкнуть к этому дому и жить в нем всем вместе долго и счастливо”.

Обновленный логотип и язык бренда Delfi были разработаны литовским креативным агентством &andstudio. Новый логотип стал более динамичным, цифровизированным, дружелюбным и основан на идентичности бренда. Новый логотип также будет использоваться на порталах Delfi в Латвии и Литве. Новый веб-дизайн порталов создан местными дизайнерами.

Кстати, прямо сейчас вы можете поучаствовать в работе нового портала Delfi. Для этого всего лишь нужно завести свой блог на интересующую вас тематику. Просто заполните ЭТУ ФОРМУ.