Спасательный департамент: будьте предельно осторожны. Не разводите огонь, пейте воду и носите головной убор

Синоптик Кайро Кийтсак рассказал в Facebook, какую погоду нам ждать в ближайшие дни. „Все по-прежнему очень хаотично, неопределенность вызвана усилением зоны высокого давления к северу от нас. А со стороны Рижского залива и северной части Латвии на территорию Эстонии движется облачность“, - написал синоптик. Кийтсак добавил, что некоторые модельные прогнозы не соответствуют действительности уже сейчас, если посмотреть на то, что происходит в Литве и Латвии. По его словам, радарные и спутниковые данные должны отслеживаться в режиме реального времени.