Новости Эстонии
17.06.2023, 14:27

Спасательный департамент: будьте предельно осторожны. Не разводите огонь, пейте воду и носите головной убор

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ФОТО: Ekspress Meedia | Delfi Meedia

По словам представителя Спасательного департамента, в жаркую погоду следует следить за своим здоровьем, при необходимости искать место в тени, а также не забывать о требованиях водной и пожарной безопасности.

Синоптик Кайро Кийтсак рассказал в Facebook, какую погоду нам ждать в ближайшие дни. „Все по-прежнему очень хаотично, неопределенность вызвана усилением зоны высокого давления к северу от нас. А со стороны Рижского залива и северной части Латвии на территорию Эстонии движется облачность“, - написал синоптик. Кийтсак добавил, что некоторые модельные прогнозы не соответствуют действительности уже сейчас, если посмотреть на то, что происходит в Литве и Латвии. По его словам, радарные и спутниковые данные должны отслеживаться в режиме реального времени.

В основном несчастные случаи происходят во время купания и разведения костра

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