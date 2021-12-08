08.12.2021, 15:30
ГРАФИК | Смотрите, сколько будет стоить электричество завтра!(49)
Foto: Argo Ingver
Согласно Nord Pool, средняя стоимость электричества завтра составит 270,03 евро за мегаватт-час. Это намного меньше, чем в предыдущие два дня, однако все равно немало.
Традиционно дешевле всего электричество будет ночью и ранним утром, а дороже — в течение рабочего дня.
Смотрите график!
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