РАСПИСАНИЕ | В Ласнамяэ начался вывоз снега(2)
Сегодня, 8 декабря в Ласнамяэ начались работы по вывозу выпавшего и собранного снега с улиц и дворов. Просим автомобилистов не парковаться на соответствующих участках улиц и следовать временным дорожным знакам.
”Прошу автовладельцев на время работ освободить внутриквартальные дороги и территории во дворах от припаркованных там автомобилей в соответствии с графиком работ. Это необходимо, чтобы снегоуборочная техника могла беспрепятственно выполнять свой работу. Убранный вовремя снег поможет обеспечить, чтобы при потеплении уход и уборка дорог пройдут легче и опасность появления льда на дорогах будет ниже”, — сказала исполняющая обязанности старейшины района Ласнамяэ Ану Аус.
Вывоз снега с улиц Ласнамяэ:
- 8-9.12 Ляэнемере теэ (при необходимости также 10.12)
- 9.12-10.12 ул. Катусепапи
- 10-12.12 ул. Кивила
- 10.12 и 13.12 ул. Кивимурру и ул. Паэкиви
- 12.12-13.12 ул. Катлери
- 13.12-14.12 ул. Паасику
- 14.12-15.12 ул. Махтра
- 16.12-17.12 ул. Юмера
Уборка снега во дворах Ласнамяэ:
В среду, 8.12
- - ул. Викерласе, 13
- - ул. П.Пинна, 1-3, ул. Викерласе, 4
- - ул. Пунане, 65
- - ул. Юмера, 12-14, ул. Юмера, 20
В четверг, 9.12
- -Линнамяэ теэ, 25, 35, 37
- -Ляэнемере теэ, 20,16,7
- -Ляэнемере теэ, 41,45
- -ул. Паэ, 58
- -ул. Паэ, 57
- -ул. Паэкааре, 8
Чтобы облегчить работы по вывозу снега и уборке, необходимо соблюдать временную организацию движения. Извиняемся за возможные неудобства и надеемся на ваше понимание.
Новые графики в дальнейшем будут публиковаться на сайте tallinn.ee/rus/lasnamae/ и на странице Управы района Ласнамяэ в Facebook.