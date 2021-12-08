Ласнамяэ
08.12.2021, 14:34

РАСПИСАНИЕ | В Ласнамяэ начался вывоз снега

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Lumekoristus
Foto: Kiur Kaasik

Сегодня, 8 декабря в Ласнамяэ начались работы по вывозу выпавшего и собранного снега с улиц и дворов. Просим автомобилистов не парковаться на соответствующих участках улиц и следовать временным дорожным знакам.

”Прошу автовладельцев на время работ освободить внутриквартальные дороги и территории во дворах от припаркованных там автомобилей в соответствии с графиком работ. Это необходимо, чтобы снегоуборочная техника могла беспрепятственно выполнять свой работу. Убранный вовремя снег поможет обеспечить, чтобы при потеплении уход и уборка дорог пройдут легче и опасность появления льда на дорогах будет ниже”, — сказала исполняющая обязанности старейшины района Ласнамяэ Ану Аус.

Вывоз снега с улиц Ласнамяэ:

  • 8-9.12 Ляэнемере теэ (при необходимости также 10.12)
  • 9.12-10.12 ул. Катусепапи
  • 10-12.12 ул. Кивила
  • 10.12 и 13.12 ул. Кивимурру и ул. Паэкиви
  • 12.12-13.12 ул. Катлери
  • 13.12-14.12 ул. Паасику
  • 14.12-15.12 ул. Махтра
  • 16.12-17.12 ул. Юмера


Уборка снега во дворах Ласнамяэ:

В среду, 8.12

  • - ул. Викерласе, 13
  • - ул. П.Пинна, 1-3, ул. Викерласе, 4
  • - ул. Пунане, 65
  • - ул. Юмера, 12-14, ул. Юмера, 20


В четверг, 9.12

  • -Линнамяэ теэ, 25, 35, 37
  • -Ляэнемере теэ, 20,16,7
  • -Ляэнемере теэ, 41,45
  • -ул. Паэ, 58
  • -ул. Паэ, 57
  • -ул. Паэкааре, 8


Чтобы облегчить работы по вывозу снега и уборке, необходимо соблюдать временную организацию движения. Извиняемся за возможные неудобства и надеемся на ваше понимание.

Новые графики в дальнейшем будут публиковаться на сайте tallinn.ee/rus/lasnamae/ и на странице Управы района Ласнамяэ в Facebook.

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