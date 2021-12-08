Экономика
08.12.2021, 13:30

У столичного торгового центра T1 наконец нашелся покупатель

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T1 Kaubanduskeskus
Foto: Margus Pahv

Сегодня в 12:00 успешно завершился аукцион на покупку торгового центра T1 Mall of Tallinn. На аукционе было сделано предложение по начальной цене, сообщили банкротные управляющие Индрек Лепсоо и Кристо Тедер.

Так как участники онлайн-аукциона могут оспорить результат аукциона в течение следующих суток, то банкротные управляющие обнародуют данные завтра.

Торговый центр был продан за 55 млн евро.

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