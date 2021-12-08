08.12.2021, 13:30
У столичного торгового центра T1 наконец нашелся покупатель(26)
Foto: Margus Pahv
Сегодня в 12:00 успешно завершился аукцион на покупку торгового центра T1 Mall of Tallinn. На аукционе было сделано предложение по начальной цене, сообщили банкротные управляющие Индрек Лепсоо и Кристо Тедер.
Так как участники онлайн-аукциона могут оспорить результат аукциона в течение следующих суток, то банкротные управляющие обнародуют данные завтра.
Торговый центр был продан за 55 млн евро.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.