Экономика
08.12.2021, 13:50

Коалиция обсудит три предложения по снижению цены электроэнегрии. В чем они заключаются?

 (32)
Foto on illustratiivne
Foto: Tiit Blaat

Cпикер Рийгикогу и председатель Центристской партии Юри Ратас сообщил, что в четверг, 9 декабря правящая коалиция бсудит три предложения по снижению цены электроэнегрии.

Новые варианты прибавятся к принятым на данный момент правительством мерам. Ранее правительство уже решило остановить повышение акцизов, сократить плату за сетевое обслуживание в два раза и компенсировать рост цен семьям с низким доходом.

Коалиция обсудить следующие три шага, которые Ратас считает реальными:

1. Снижение налога с оборота

Решение предусматривает снижение налога с оборота на газ, электричество и комнатное тепло до конца отопительного периода. С 1 января по 30 апреля на энергоносители действовала бы налоговая ставка 9%, которая сейчас составляет 20%. В результате ежемесячные счета потребителей сократились бы на 10%.

2. Компенсация роста цен для людей со средним доходом

Данная мера предусматривает расширение компенсации, чтобы ее получали не только семьи с низким доходом, но и со средним. То есть, ходатайствовать о компенсацию смогут и те, кто живет над чертой сравнительной бедности, на период начиная с сентября и до апреля или мая. Такая мера позволила бы почти половине домохозяйств Эстонии компенсировать почти 80% повышения расходов на электричество, газ и отопление, а счета уменьшились бы на 30–40%.

3. Компенсация биржевой цены для производителей электроэнергии

Такая компенсация была бы предназначена для предприятий, которые производят электроэнергию для эстонского рынка. Таким образом была бы гарантирована стабильная цена электричества.

Оставить комментарий Читать комментарии (32)