Террас: грядет война. Путин не упустит возможности напасть на Украину(338)
Евродепутаты Рихо Террас (Isamaa) и Урмас Паэт (Партия реформ) в специальной передаче Delfi поговорили об эскалации российско-украинского конфликта.
По мнению Терраса, Россия выбрала благоприятный момент для подготовки. ”Желание России навязать свою повестку дня сегодня больше, чем в предыдущие годы. Этому предшествовали долгие приготовления. Ситуация тоже благоприятная. Франция находится в состоянии предвыборной борьбы, в Германии нет канцлера, президент США также не проявил себя с сильной стороны. Уже начиная с лета Россия занимается эскалацией в различных регионах. В Европе, например, сейчас говорят о ценах на электроэнергию, на которую также очень явное влияние оказал Владимир Путин. В последние недели в центре внимания находится Беларусь, и это тоже было организовано с целью изменения архитектуры безопасности ЕС под себя, ведь что Путин считает, что он может это сделать”, — сказал Террас.
По его словам, Украине грозит острая опасность. ”У границ Украины явно идет подготовка к военной операции. Я не верю — какими бы санкциями ни грозили Путину, — что он упустит возможность вторгнуться в Украину. Мое внутреннее чувство подсказывает, что грядет война”, — заявил бывший командующий Силами обороны.
Урмас Паэт согласился с тем, что Россия хочет расширить сферу своего влияния. ”Прежде всего, какова цель? Цель России не изменилась: удержать и вернуть Украину в сферу своего влияния. Последние годы оказывается постоянное давление на Украину посредством аннексии Крыма, через Донбасс и сообщения о сосредоточении российских войск у границ Украины. За последние годы такие сообщение поступали не один раз. Цель состоит в том, чтобы посредством давления еще раз изменить политическую позицию Украины, чтобы Киев перестал смотреть на Запад и остался в сфере влияния РФ ”, — сказал евродепутат.
При этом Паэт считает, что если Россия предпримет масштабное нападение в январе, то это выйдет за рамки ее привычного поведения. ”Если посмотреть с тактической точки зрения, что и когда происходит и когда случались самые важные события последних лет — начиная с нападения на Грузию в 2008 году, Крыма в 2014 году, Донбасса и заканчиваю нынешними действиями на белорусско-европейской границе, — то эти события стали сюрпризом для Запада. Тогда никто не говорил — как это происходит сейчас, — что что-то случится через месяц или полтора. Если Россия действительно сделает что-то с Украиной в январе, это будет означать существенную перемену в тактике, так как эти действия уже не будут сюрпризом ”, — пояснил он.
Террас ответил Паэту, что не совсем согласен с этим увтреждением. ”Возможно, своим поведением последних лет Россия в какой-то времени научила Запад. И войну в Грузии можно было предположить за полгода до ее начала. Нападение на Украину тоже казалось чем-то нереальным, но первые признаки можно было заметить уже в декабре 2013 года. Тогда мы ничего не смогли с ними поделать. Цель России не ограничивается ближним зарубежьем, она хотят перестроить всю архитектуру безопасности таким образом, чтобы Россия имела влияние на своих соседей и располагала буферной зоной, чтобы в странах Балтии не было военного присутствия ни НАТО, ни США”, — пояснил он.
По словам Паэта, если Россия действительно хочет перейти на полномасштабный конфликт в Украине, то непонятно — почему, ведь в таком случае она может потерять поддержку последних сторонников. ”Донбасс сейчас не подчиняется Киеву, Крым тоже. Каков будет дальнейший тактический план России? Я не представляют себе, как можно физически забрать Киев, который в реальности очень далек от Донбасса. Кроме того, если остальные соседи России с неприятием смотрели на то, что она сделала на Донбассе и в Крыму, то сейчас в случае полномасштабного конфликта я не представляю, кто в этой ситуации мог бы продолжать поддерживать Россию и выражать понимание”, — отметил политик.
Террас парировал, что у России есть ряд целей, которые она надеется достичь с помощью силы в Украине. ”Думаю, что военная мощь у России имеется. Если Россия будет знать, что вмешательства со стороны Запада не будет, то эти примерно 100 000 человек в Донбассе явно нацелены на достижение соединения с Крымом, так как тактически очень сложно поддерживать Крым через Керченский пролив. Для них это важно”, — сказал Террас.
Передача вышла в сотрудничестве с Европарламентом.
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