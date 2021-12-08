Террас: грядет война. Путин не упустит возможности напасть на Украину

По мнению Терраса, Россия выбрала благоприятный момент для подготовки. ”Желание России навязать свою повестку дня сегодня больше, чем в предыдущие годы. Этому предшествовали долгие приготовления. Ситуация тоже благоприятная. Франция находится в состоянии предвыборной борьбы, в Германии нет канцлера, президент США также не проявил себя с сильной стороны. Уже начиная с лета Россия занимается эскалацией в различных регионах. В Европе, например, сейчас говорят о ценах на электроэнергию, на которую также очень явное влияние оказал Владимир Путин. В последние недели в центре внимания находится Беларусь, и это тоже было организовано с целью изменения архитектуры безопасности ЕС под себя, ведь что Путин считает, что он может это сделать”, — сказал Террас.

По его словам, Украине грозит острая опасность. ”У границ Украины явно идет подготовка к военной операции. Я не верю — какими бы санкциями ни грозили Путину, — что он упустит возможность вторгнуться в Украину. Мое внутреннее чувство подсказывает, что грядет война”, — заявил бывший командующий Силами обороны.

Урмас Паэт согласился с тем, что Россия хочет расширить сферу своего влияния. ”Прежде всего, какова цель? Цель России не изменилась: удержать и вернуть Украину в сферу своего влияния. Последние годы оказывается постоянное давление на Украину посредством аннексии Крыма, через Донбасс и сообщения о сосредоточении российских войск у границ Украины. За последние годы такие сообщение поступали не один раз. Цель состоит в том, чтобы посредством давления еще раз изменить политическую позицию Украины, чтобы Киев перестал смотреть на Запад и остался в сфере влияния РФ ”, — сказал евродепутат.