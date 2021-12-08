Утверждены старейшины районов Таллинна. Новый старейшина — только в одном районе(9)
На сегодняшнем заседании Таллиннская городская управа утвердила в должности районных старейшин. Таким образом, с 9 декабря Лаури Лаатс продолжит работать старейшиной Мустамяэ, а Олег Сильянов, Моника Хауканымм, Яанус Рийбе, Тынис Лийнат и Мануэла Пихлап — старейшинами Хааберсти, Кесклинна, Кристийне, Пирита и Пыхья-Таллинна — соответственно. В Нымме в должность нового районного старейшины вступит Лаури Паэвеэр.
Мэр Таллинна Михаил Кылварт отметил, что все старейшины, кроме нового старейшины Нымме, занимали эту должность и при прежнем составе городского правительства.
”Старейшины, которые продолжат свою работу, уже сумели многое сделать для жителей своего района, были инициированы крупные, а также небольшие проекты, и работа над ними продолжится, — подчеркнул Кылварт. — Для нового старейшины Нымме также была подготовлена прочная основа, чтобы руководить этим зеленым историческим районом и беречь его. Наша общая цель — чтобы городское пространство Таллинна стало более дружелюбным, а каждый его житель был ценен”.
В соответствии с распоряжением городской управы от 1 декабря 2021 г., с момента завершения полномочий прежнего городского правительства, т.е. с 25 ноября с.г., и до назначения в должность новых старейшин, обязанности районных старейшин исполняли их заместители.