Узнайте, о чем чаще всего спрашивают у Lidl

Рабочий день

Нас часто спрашивают, нужно ли в течение одного рабочего дня выполнять в магазине все возможные виды работ? Конечно, нет. В начале смены вы получите от своего непосредственного руководителя рабочее задание на предстоящий день. Например, вам поручат печь булочки, обслуживать клиентов на кассе или раскладывать товары на полки. Во время обучения вы освоите все виды работ, но в течение одного дня будете выполнять лишь некоторые из них. Это позволит вам избежать рутины. Благодаря разнообразию выполняемой работы время пролетает практически незаметно!

Кофе, чай, фрукты

В здоровом теле — здоровый дух! Каждый день мы предлагаем членам нашей команды возможность перекусить с пользой для здоровья — в комнате отдыха вас всегда ждут свежие фрукты и овощи. Разумеется, там также есть кофе и чай.

Рабочая одежда

Предоставляем ли мы необходимую для работы одежду? Конечно! Униформа сотрудников нашего магазина включает джинсы, блузку, теплую куртку и обувь. Прежде чем начать работать, вы сможете все это примерить, чтобы подобрать наиболее подходящий размер, что позволит вам чувствовать себя удобно и комфортно в течение рабочего дня.

Баланс между работой и семейной жизнью

Почему смена в наших магазинах длится 8 часов? Работа — важная часть жизни, но важно также иметь возможность расслабиться, провести время со своими близкими и заняться своими хобби. В наших магазинах гуманная продолжительность рабочего дня, чтобы кроме работы у вас оставалось достаточно времени на все, что вас радует.

Страхование здоровья

Многие также хотели знать, что представляет собой дополнительное страхование здоровья, которое мы предлагаем? Благодаря дополнительной медицинской страховке вы сможете предотвратить проблемы со здоровьем или, при необходимости, быстро их решить. Дополнительная медицинская страховка поможет покрыть ваши расходы, например, на посещение стоматолога или другого оплачиваемого специалиста. Если вам нужны очки, физиотерапия или массаж, медицинская страховка также поможет вам их оплатить.