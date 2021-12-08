За сутки в Эстонии выявлено 469 случаев заражения коронавирусом, умерли 10 человек

По состоянию на утро 8 декабря в больнице находятся 238 зараженных коронавирусом пациентов. Из них 191 нуждается в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 149, или 78%, не вакцинированы и 42, или 22%, с завершенным курсом вакцинации.

За сутки в больницах открыли 38 новых истории болезни. Умерло 10 невакцинированных зараженных коронавирусом: 66-летний мужчина, 68-летний мужчина, 74-летний мужчина, три 75-летних женщины, 81-летний мужчина, 82-летний мужчина, 87-летний мужчина и 88-летний мужчина.

За последние сутки проанализировали 6 545 результатов теста, из которых 469 оказались положительными. Из получивших положительный тест 292 не были вакцинированы и 177 с завершенным курсом вакцинации.

За сутки ввели 6 405 доз вакцины, из них новых вакцинаций начали 515. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 203 438 человек. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 59,9%.

В Эстонии выявлено всего 12 коронапозитивных, в случае которых генотипизация указывает на штамм "омикрон". Большинство случаев связано с поездками из Южно-Африканской Республики. Все генотипизированные пробы подтвердят в ходе секвенирования.

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