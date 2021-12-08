Неутешительный прогноз экс-главы Eesti Energia: в ближайшие месяцы цена электричества может достигнуть 3000 евро за мегаватт-час

"В системе [торгующей в Северных странах электричеством биржи] Nord Pool максимально разрешенная цена предложения составляет 3000 евро [за мегаватт-час]. Будет ли такая цена? Не знаю, но это возможно. Потому что на тех кривых предложений, которые все могут посмотреть на сайте Nord Pool, в любой день и час есть производители, которые предлагают энергию по 3000 евро. Пока они не попадали на рынок, но, возможно, однажды попадут", — отметил он.

Лийве пояснил, что максимальная цена, по которой на бирже пока удавалось продать электричество — 1000 евро за мегаватт-час — скорее всего появилась из Дании. "Один из сценариев — где-то есть простаивающая угольная электростанция, ее надо было запустить, и первый час [ее работы] из-за запуска очень дорогой. Вопрос в том, должна ли максимальная цена в Nord Pool составлять 3000 евро. Возможно, она могла бы быть ниже", — сказал он.

По словам Лийве, для регулирования цен на электричество есть три варианта. "Первый — это такой исторический закрытый, регулируемый рынок, на котором Департамент конкуренции говорит, что цена такая и все", — сказал бизнесмен.

Еще два варианта есть в биржевой системе. "Один из них используется на Nord Pool. Там такая логика, что цену назначает продавец, который последним прошел на рынок в конкретный час, и все остальные получают ту же цену", — пояснил он. "Второй вариант — средневзвешенная [цена]. Тогда каждый, кто предлагает по определенной цене, получает эту цену".

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