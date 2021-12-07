Белый дом и Кремль сообщили об итогах переговоров Путина и Байдена

Президент США Джо Байден во время видеоконференции с Владимиром Путиным предупредил российского коллегу, что в случае эскалации ситуации на Украине США могут ввести ”решительные” экономические ограничения против России. Об этом говорится в сообщении Белого дома по итогам переговоров.

”Президент Байден выразил глубокую озабоченность Соединенных Штатов и наших европейских союзников по поводу концентрации Россией сил вокруг Украины и ясно дал понять, что США и наши союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации”, — говорится в заявлении.

Как сообщили в Белом доме, по итогам обсуждения лидеры стран поручили своим командам начать реализацию договоренностей, что США намерены сделать ”в тесном сотрудничестве с союзниками и партнерами”.

Затронули Путин и Байден и другие темы помимо Украины. В разговоре речь шла также о сотрудничестве США и России по вопросам стратегической стабильности, вопросах кибербезопасности и совместной работе по некоторым региональным вопросам, в том числе по Ирану.

Официальное сообщение Кремля

В формате видеоконференции состоялась продолжительная беседа Владимира Путина с Президентом Соединённых Штатов Америки Джозефом Байденом.

Речь, в частности, шла о реализации итогов состоявшегося в июне 2021 года в Женеве российско-американского саммита. Отмечена важность последовательного выполнения достигнутых на высшем уровне договорённостей и сохранения «духа Женевы» при рассмотрении вопросов двусторонних отношений и других возникающих между Россией и США проблем.

Президенты в данном контексте вспомнили о союзничестве двух стран в годы Второй мировой войны. Подчеркнули, что принесённые тогда жертвы не должны быть забыты, а само союзничество должно служить примером для выстраивания контактов и совместной работы в сегодняшних реалиях.