Кая Каллас о заоблачных ценах на электричество: снижение НСО — не панацея(128)
Биржевые цены на электроэнергию бьют рекорды. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что правительство ждет предложений по смягчению ситуации от министра экономики Таави Ааса.
"Сейчас в самом деле неординарные холода и чрезвычайно высокие биржевые цены на электричество. В четверг мы обсудим в правительстве эти темы", — сказала Каллас и уточнила, что на обсуждение приглашены представители энергетических предприятий Eleringi и Eesti Energia, а также чиновники Министерства экономики и коммуникаций.
"Речь идет о сфере ответственности министра экономики, и он должен предложить правительству различные решения и пояснить, имеем ли мы дело с долгосрочной проблемой или она краткосрочная, и ее нужно просто пережить", — сказала Каллас.
Снижение налога с оборота (НСО) на электроэнергию, по мнению Каллас, не является оптимальным решением.
"В каком-то смысле высокие цены заставляют больше думать об энергосбережении, и снижение НСО не является долгосрочным решением, которое обязательно будет работать".
К тому же Каллас отметила, что мы говорим всё-таки о половине потребителей, у которых заключены договоры по гибким (биржевым) ценам. Другую половину эти высокие цены напрямую не касаются.
Премьер также отметила, что правительство со своей стороны уже пытается помочь: отложено повышение акцизов на электричество, будут выплачены компенсации малообеспеченным (для 70 000 семей компенсируют рост цен в пределах 80%).
Нынешний рекордный рост стоимости электричества премьер-министр объясняет стечением ряда обстоятельств. "Холодная зимняя погода, низкая производительность ветрогенераторов из-за маловетреной погоды, высокая стоимость на CO2, технические проблемы на электростанциях Балтийских стран. Что касается последних, то за пару дней они будут решены, и это должно в свою очередь потянуть цену вниз".