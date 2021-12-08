Пропавший в Ласнамяэ Алексей найден

В ходе поисков в полицию поступило несколько сообщений о том, что Алексея видели передвигающимся по городу, в том числе в различных автобусах. К примеру, его видели рядом с автобусной остановкой "Пинна", а позже — уже в автобусе поблизости с этой же остановкой. Но каждый раз, когда полиция приезжала, мужчины уже не быо.

Интерес мужчины к поездкам в автобусе подтвердила и его семья. Иногда мужчина отправляется кататься по кругу в автобусах до позднего часа. Поскольку на сей раз одежда Алексея не отвечает морозным погодным условиям, полиция просила всех, кто где-либо видел мужчину, сообщить об этом при первой возможности в Центр тревоги (112). Отмечалось, что мужчина отличается спокойным нравом, он тихий и нелюдимый. Он в состоянии только назвать своё имя, домашний адрес сказать не сможет, поэтому очень важно, чтобы заметивший его человек сразу дал об этом знать в полицию и оставался рядом с Алексеем.

В итоге мужчину нашли возле торгового центра Viru благодаря установленным в городе камерам наружного наблюдения. Медики скорой осмотрели мужчину на месте, после чего патрульные полицейские отвезли его домой, где передали близким.

Полиция благодарит всех, кто помогал в поисках и сообщал о передвижениях Алексея.