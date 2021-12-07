Доставка новых тестов в школе задерживается. Минобразования дало рекомендации по тестированию учащихся(2)
По словам Лийны Керсна, министра образования и науки, экспресс-тестирование в школах в течение нескольких недель способствовало снижению уровня заболеваемости. "Я по-прежнему очень благодарна всем школам, которые проводят экспресс-тестирование и передают свои данные в министерство, чтобы мы были в курсе того, как проходит экспресс-тестирование в школах", — сказала она.
"На основании данных, полученных нами из школ, мы знаем, что частота проведения экспресс-тестирования в школах была разной. После первых двух недель тестирования всех учеников и сотрудников многие школы продолжили тестирование в том же темпе, в то время как другие продолжали тестировать дважды в неделю только невакцинированных и не переболевших. В этом кроется причина неравномерного проведения тестов в школах".
По словам министра, были определены школы, в которых тестов не хватает, и эта информация была передана руководителям школ по регионам, чтобы они могли найти способ перераспределить тесты между школами в своем регионе или докупить их, если это необходимо.
"Я хотела бы поблагодарить всех руководителей школ, которые уже нашли подходящие решения для организации экспресс-тестирования. Новая партия тестов будет доставлена в школы в ближайшее время", — сказала министр Керсна.
По данным Департамента здоровья, число заражений в стране неуклонно снижается. "В начале ноября, когда мы начали проводить экспресс-тестирование, в среднем в день заражалось 1 777 человек. Сегодня их число составляет 465 — почти в четыре раза меньше", — пояснила министр образования и науки.
"Количество очагов заражения в школах также сократилось по всей стране. Например, по данным Департамента здоровья, в начале ноября было 143 очага, а к концу ноября их стало 86. Также резко снизилось число молодых людей, заразившихся в учебных заведениях — с 33% детей, заразившихся на предпоследней неделе ноября, до 5% на последней неделе ноября".
В начале ноября Министерство образования и науки подписало рамочный договор на поставку экспресс-тестов с компанией Medesto Logistics OÜ, которая отвечает за снабжение тестами всех общеобразовательных школ и профессионально-технических училищ Эстонии. Первоначально планировалось, что тесты поступят в школы в середине этой недели, но теперь ясно, что пандемия и перегруженное международное воздушное сообщение в связи с приближающимся Рождеством вряд ли позволят школам получить новые тесты на этой неделе.
"Из-за непредвиденной задержки мы не можем доставить тесты в Эстонию так быстро, как мы надеялись. Мы сделаем все возможное, чтобы как можно скорее доставить экспресс-тесты в школы", — пояснил Вахур Лембер, член правления Medesto Logistics OÜ. "Как только тесты поступят, мы начнем доставлять их в школы. Первоочередное внимание будет уделено тем школам, которые сообщили, что у них уже закончились тесты". По словам Вахура Лембера, представитель Medesto Logistics OÜ при необходимости свяжется со школами, чтобы уточнить детали доставки.
Количество тестов для каждой школы было определено с учетом того, что экспресс-тестирование будет проводиться два раза в неделю, в первую очередь для невакцинированных учеников и школьного персонала, которые не болели коронавирусом в течение последних шести месяцев. При необходимости и в зависимости от распространения вируса в конкретном регионе, администрация школы может принять решение о более частом тестировании и изыскать необходимые ресурсы для покупки дополнительных тестов.
Согласно новому рамочному договору, профессионально-технические училища теперь также смогут получать необходимые им тесты для экспресс-тестирования.