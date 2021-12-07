Страны Балтии обсуждают увеличение поставок российской электроэнергии. Собьет ли это цены?

"Теперь действительно пришла пора обсудить, можно ли этот, образно выражаясь, кран снова приоткрыть немного побольше. Но на данный момент мы не можем назвать никаких точных цифр, дискуссии по этому вопросу продолжаются", — сообщил Айн Кёстер, руководитель по коммуникации эстонского системного оператора Elering. Кёстер.

И Айн Кёстер, и вице-канцлер по вопросам энергетики Министерства экономики и коммуникаций Тимо Татар подчеркнули, что даже если поставки российской электроэнергии на эстонский рынок будут увеличены, это не будет означать падения цен.

По словам вице-канцлера, цена на рынке электроэнергии в настоящее время очень высока повсюду, но особенно в странах Балтии и в Финляндии, и только лишь небольшое увеличение поставок электроэнергии из третьих стран не поможет смягчить ситуацию.

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