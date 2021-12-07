ФОТО | Рождественская открытка президента Эстонии включает поздравление и на русском языке

Идея рождественской открытки - побудить каждого к любознательности и радости от открытия окружающего мира.

Открытки отпечатаны на 100%-переработанной бумаге с помощью красок, приготовленных на базе природных смол и масел.

В этом году канцелярия президента разошлет по Эстонии и всему миру 2300 рождественских открыток. Поздравления на открытке написаны на пяти языках, включая русский.