07.12.2021, 17:30
ФОТО | Рождественская открытка президента Эстонии включает поздравление и на русском языке(42)
Fotod: Mattias Tammet/Vabariigi Presidendi Kantselei
В этом году автором рождественских открыток, которые президент Эстонии Алар Карис отправит своим адресатам, стал художник и иллюстратор Йоонас Силдре.
Идея рождественской открытки - побудить каждого к любознательности и радости от открытия окружающего мира.
Открытки отпечатаны на 100%-переработанной бумаге с помощью красок, приготовленных на базе природных смол и масел.
В этом году канцелярия президента разошлет по Эстонии и всему миру 2300 рождественских открыток. Поздравления на открытке написаны на пяти языках, включая русский.