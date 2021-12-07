Суд вынес приговор мужчине, на вечеринке у которого от передозировки скончалась женщина

Суд проходил в порядке договорного производства, подсудимый — 32-летний Янек Пиллиснер — приговорен к четырем годам лишения свободы, из которых реально ему нужно будеть отбыть один год. Остальные три года назначены условно с пятилетним испытательным сроком, когда он будет находиться под криминальным надзором.

Снабдивший Янека наркотиками 42-летний Кирка Пуйстамаа (который и ранее попадал под суд за наркопреступления) отправлен в тюрьму на шесть лет.

Согласно обвинительному заключению, 16 января в Вильянди в квартире дома по улице Вакзали проходила вечеринка, где употреблялись наркотические вещества. Этим же вечером Янек Пиллиснер приобрел у Кирка Пуйстамаа 2,4 гр амфетамина и 20 грамм GHB (гаммагидроксибутират). Затем обвиняемый передал наркотические вещества для употребления и другим находившимся у него лицам, в результате по неосторожности скончалась 26-летняя женщина.

Старший прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Тоомас Лийва сказал, что прокуратура удовлетворена правовой оценкой, данной судом. "Если кто-то раздает у себя дома людям по существу яд и разрешает его употреблять, что он должен быть готов понести ответственность за последствия", — сказал прокурор.

"В данном случае обвиняемый дал GHB женщине, которая уже приняла амфетамин и алкоголь. Ни для кого не является секретом вредность наркотиков и особенно — опасность для здоровья при смешивании различных веществ и алкоголя. Поэтому, по мнению прокуратуры, отвечать за причинение смерти должен человек, который приобрел эти наркотики и позволил их употребить", — пояснил Лийва.

Кроме того, оба ответчика должны выплатить в общей сложности почти 3000 евро в качестве судебных издержек и принудительного денежного взыскания.

Судебное решение еще не вступило в законную силу.