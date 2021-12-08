Первая пехотная бригада подготовила более 400 военных водителей(6)
На прошлой неделе в гарнизоне Тапа завершился курс подготовки военных водителей, который проводился силами Тылового батальона 1-й пехотной бригады. Суммарно его окончило около 400 солдат.
13-недельный курс водителей 1-й пехотной бригады начался в сентябре этого года. В ходе подгтовки солдаты обучались на права B, C, CE, D, T и ADR категорий. К учебному процессу также были привлечены три гражданские автошколы с разных уголков страны.
”Вы получили больше, чем могли бы на обычных курсах: вдобавок к знаниям правил дорожного движения и обязанностей водителя вы умеете обслуживать технику, управлять ей в экстремальных условиях и прятать ее на стоянке, — сказал на построении выпускников командир Тылового батальона подполковник Индрек Лиллеорг. — Помните, что от вашей службы и прилежания зависит боеспособность всей бригады, вы отвечаете за безопасную и своевременную доставку братьев по оружию в нужное место”.
Старший унтер-офицер оперативного отдела Тылового батальона штабс-фельдфебель Янер Лооритс считает, что данный курс оказался эффективнее прежних. В частности, вооруженные силы использовали в обучении электронное приложение Liikluslab, которое позволяет учиться и проверять свои навыки в удобное время, при желании даже круглосуточно.
В общей сложности 1-я пехотная бригада обучает более 500 водителей ежегодно.
1-я пехотная бригада — главное маневренное подразделение Сил обороны, которое в том числе является центром подготовки большинства учебных подразделений, укомплектованных военнослужащими срочной службы.