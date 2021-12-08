Первая пехотная бригада подготовила более 400 военных водителей

13-недельный курс водителей 1-й пехотной бригады начался в сентябре этого года. В ходе подгтовки солдаты обучались на права B, C, CE, D, T и ADR категорий. К учебному процессу также были привлечены три гражданские автошколы с разных уголков страны.

”Вы получили больше, чем могли бы на обычных курсах: вдобавок к знаниям правил дорожного движения и обязанностей водителя вы умеете обслуживать технику, управлять ей в экстремальных условиях и прятать ее на стоянке, — сказал на построении выпускников командир Тылового батальона подполковник Индрек Лиллеорг. — Помните, что от вашей службы и прилежания зависит боеспособность всей бригады, вы отвечаете за безопасную и своевременную доставку братьев по оружию в нужное место”.