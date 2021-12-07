07.12.2021, 16:15
В Эстонии продают легендарный американский автомобиль 1939 года(3)
ФОТО: скриншот с auto24
На портале Auto24 опубликовали объявление о продаже американского автомобиля Buick 8.
Американский автомобиль Buick cтоит 28 тысяч евро. Он 1939 года выпуска, то есть ему 82 года. Это один из первых автомобилей, на котором установили рядный 8-цилиндровый 141-сильный нижнеклапанный мотор.
Помимо этого, его можно считать эксклюзивным, так как выпустили всего 543 таких моделей. До нашего времени их сохранилось намного меньше. С виду авто хорошо сохранилось, на черном кузове не видно ржавчины.