ВИДЕО | В Москве бывший подполковник устроил стрельбу из-за маски: двое погибли. Есть раненые, включая ребенка

Стрельба произошла в здании МФЦ на 1-й Новокузьминской улице. В этом же здании расположена управа Рязанского района и районное отделение управления по вопросам миграции МВД.

Источник РБК в полиции сообщил, что задержанный стрелок — 45-летний Сергей Глазов, житель Москвы. Как заявили в пресс-службе МВД, его задержал сотрудник подразделения по вопросам миграции.

До 2010 года открывший стрельбу в МФЦ Сергей Глазов проходил службу в воинской части в Москве.

Источник ТАСС рассказал, что мужчина стрелял из боевого оружия, которое не было зарегистрировано на его имя. По данным ”Интерфакса”, он использовал пистолет Glock.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что погибли два человека, трое пострадали.

”Убийцу задержали. Приношу соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Врачи делают все возможное по оказанию помощи раненым”, — сообщил он на своей странице в Twitter. Источник РБК в полиции рассказал, что имена погибших на месте — Владимир Шеменев и Алексей Резвлев.

Позже стало известно, что число пострадавших выросло до четырех. Как сообщила вице-мэр Анастасия Ракова, среди пострадавших сотрудник ГБУ ”Жилищник”, сотрудник МФЦ и двое посетителей, включая десятилетнюю девочку.

”В результате происшествия две женщины и один мужчина доставлены в НИИ Склифосовского, девочка десяти лет — в детскую Морозовскую больницу. Их состояние оценивается как тяжелое. Все четверо пострадавших находятся сейчас в операционных. Трое взрослых — в НИИ Склифосовского, ребенок — в Морозовской больнице”, — сказала она.

Причиной стрельбы в московском МФЦ стал конфликт из-за маски, сообщил источник ТАСС в полиции.